"Der beste Schauspieler meiner Generation": Leonardo DiCaprio trauert auch 30 Jahre später noch um sein verstorbenes Idol

Leonardo DiCaprio trauert noch immer um den Verlust seines großen Idols, des Schauspielers River Phoenix. Kurz vor dessen Tod wäre er beinahe persönlich auf ihn getroffen.

Leonardo DiCaprio zählt nicht nur zu den bekanntesten, sondern laut Forbes auch immer wieder zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Ob durch Titanic, The Wolf of Wall Street oder zuletzt Killers of the Flower Moon – der Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln spielt ganz oben mit und dürfte für viele deshalb auch ein großes Idol sein. Sein ganz eigenes Vorbild ist dahingegen bereits seit über 30 Jahren verstorben.

Der Tod von River Phoenix geht Leonardo DiCaprio bis heute nahe

Wie er in einem Interview mit Esquire verriet, handelt es sich bei seinem frühen Vorbild um River Phoenix, der durch Filme wie Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers und My Private Idaho - Das Ende der Unschuld in den 80er und 90er Jahren bekannt wurde. Er galt seinerzeit als einer der vielversprechendsten Jungschauspieler Hollywoods und war beispielsweise auch als junger Indiana Jones in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug dabei. Im Alter von gerade einmal 23 Jahren nahm sein Leben 1993 durch eine Überdosis Drogen ein tragisches Ende.

Ich bin damit aufgewachsen, River Phoenix als den großen Schauspieler meiner Generation zu verehren, und alles, was ich jemals wollte, war die Gelegenheit, ihm die Hand zu schütteln.



Leonardo DiCaprios großer Wunsch war es zu Phoenix' Lebzeiten, ihm die Hand zu schütteln. In dem Interview wird klar, wie viel Leonardo DiCaprio von dem vier Jahre jüngeren River Phoenix hielt:

Und tatsächlich erhielt er eines Abends auf einer Party in Silver Lake beinahe die Möglichkeit, sein Idol zu treffen.

River Phoenix habe damals sogar von sich aus Anstalten gemacht, sich auf ihn zuzubewegen, sei im nächsten Moment jedoch bereits in der Menge verschwunden. Was Leonardo DiCaprio zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, war, dass der Bruder von Joker-Star Joaquin Phoenix wenige Stunden später an den Folgen seines Drogenkonsums versterben würde.

Darüber zu sprechen, fällt Leonardo DiCaprio bis heute schwer. In dem Interview mit Esquire ringt er nach Worten:

Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist diese existentielle Sache, bei der ich d as Gefühl hatte, dass er vor meinen Augen verschwunden ist , und die Tragödie, die ich danach empfand, weil ich diesen großen Einfluss auf mich und alle meine Freund:innen verloren habe.

Leonardo DiCaprio konnte zwar nie gemeinsam mit seinem Idol vor der Kamera stehen, doch im Herzen wird er ihn wohl für immer behalten.



Dieser Artikel erschien bereits in ähnlicher Form bei unserer Schwesterseite FILMSTARTS.