Letztes Marvel-Ereignis des Jahres: Neuer Black Panther 2-Trailer zeigt Iron Man-Nachfolgerin

Black Panther 2: Wakanda Forever ist der letzte große Marvel-Film, der dieses Jahr in die Kinos kommt. Der neue Trailer verspricht ein episches wie berührendes Kinoerlebnis.

Marvel hat sich seinen größten Film 2022 bis zum Schluss aufgehoben: Nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Thor 4: Love and Thunder erwartet uns im Anfang November Black Panther 2: Wakanda Forever. Nach dem emotionalen Teaser-Trailer gibt es nun einen neuen Einblick in den Action-Blockbuster.

Black Panther 2: Wakanda Forever ist nicht nur der letzte Marvel-Film, der dieses Jahr ins Kino kommt, sondern auch der Abschluss von Phase 4. Nach dem tragischen Tod von Chadwick Boseman führt Letitia Wright die, die im ersten Teil als T'Challas Schwester Shuri zu sehen war. Sie könnte die Black Panther-Identität übernehmen.

Der neue Trailer zu Black Panther 2: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever - Trailer (Deutsch) HD

Shuri ist nicht die einzige spannende Figur in Black Panther 2: Wakanda Forever. Der Film führt Dominique Thorne als Riri Williams ins MCU ein, die unter dem Namen Ironheart in die Fußstapfen von Tony Stark aka Iron Man tritt. Nach ihrem Debüt in Wakanda wird ihre Geschichte in der Serie Ironheart bei Disney+ fortgesetzt.

Und dann wäre da noch Namor, gespielt von Tenoch Huerta. Der Herrscher der geheimen Unterwasserwelt Talocaon tritt als großer Bösewicht in Black Panther 2: Wakanda Forvever in Erscheinung. Wir sind gespannt, wie er sich in die Geschichte des Films einfügt, die vor allem auch ein filmischer Abschied von Chadwick Boseman ist.

Wann startet Black Panther 2: Wakanda Forever im Kino?

Black Panther 2: Wakanda Forever startet am 9. November 2022 im Kino. Inszeniert wurde der Film von Creed-Regisseur Ryan Coogler, der schon den ersten Teil und damit einen der größten Marvel-Hits überhaupt umgesetzt hat.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Black Panther 2: Wakanda Forever?