Liam Hemsworth ist ein besserer Witcher als Henry Cavill – und diese 7 absolut überzeugenden Gründe beweisen es

Liam Hemsworth löst Henry Cavill als Witcher ab – und niemand glaubt an ihn. Dabei bringt er fast alles mit. Lest hier unser siebenteiliges Plädoyer für den neuen Geralt.

Wir sind Zeugen des womöglich größten Serien-Traumas der jüngeren Seriengeschichte: Henry Cavill verlässt die Netflix-Fantasy The Witcher nach drei Staffeln, Liam Hemsworth übernimmt die Rolle ab der kommenden 4. Staffel. Ein Großteil der Fans reagiert auf den Wechsel wie auf Fußnägel im morgendlichen Müsli. Und das, ohne eine einzige Szene mit dem kernigen Australier in weißblonder Geralt-Perücke gesehen zu haben.

Liam Hemsworth hat eindeutig keine Lobby im Witcher-Fandom. Wir geben ihm eine. Denn der 33-Jährige wird einen fantastischen Witcher abgeben, nachdem er in der ersten Episode der vierten Staffel auf einem Pegasus in die Witcher-Dimension gleitet.

Hier sind ...

7 Gründe, warum Liam Hemsworth ein besserer Geralt wird als Henry Cavill

Grund 1: Liam Hemsworth ist größer als Henry Cavill

Wenn Männer sich zum ersten Mal treffen, vergleichen sie bekanntlich zunächst ihre Körpergröße, jeder weiß das. Damit fangen auch wir an. Laut übereinstimmenden Quellen ist die Figur Geralt von Riva 1,98 Meter groß. Henry Cavill misst 1,85 Meter, betrog uns also 3 Staffeln lang um ganze 13 Zentimeter vertikale Geralt-Masse. Liam Hemsworth überspringt mit seinen 1,91 Meter immerhin die goldene 190-Zentimeter-Marke. (Bei Amazon: Ultra-realistische Morgul-Klinge für Herr der Ringe-Fans *)

Grund 2: Liam Hemsworth hat einen besseren Kopfbedeckungsgeschmack als Henry Cavill

Natürlich sollte jeder tragen, wonach er sich fühlt, und wir sind hier immer noch Moviepilot und keine Modezeitschrift. Nach eingehender Inspektion der Instagram-Profile von Geralt 1 und Geralt 2 kommen wir aber nicht umhin festzustellen: Henry Cavill hat einen deutlich schlechteren Modegeschmack als Liam Hemsworth. Zumindest oberhalb des supermaskulinen Kinns.

Denn während Hemsworth versteht, dass ihm nur bestimmte Arten von Kopfbedeckung stehen (Baseball-Cap /Beanie oder Cowboy in Südfrankreich ), rastet Cavill hier komplett aus. Mal sieht er aus wie ein französischer Baguette-Erbe auf Steroiden , mal wie ein großmütterliches Weihnachtsprojekt oder Statist in einer Low-Budget-Version von König der Löwen . Sorry, Henry, du weißt, wir lieben dich. Aber der Hut-Punkt geht an Liam. (LL)



Grund 3: Liam Hemsworth hat schon mal ein Eichhörnchen gesehen

"Das erste Mal, dass ich ein Eichhörnchen gesehen habe , war bei einem Disney-Meeting. Ich habe gesagt: 'Was zur Hölle?!'" Es gibt keine Beweise im Internet, dass Henry Cavill schon mal ein Eichhörnchen gesehen hat.

Grund 4: Liam Hemsworth ist der Bruder von Marvel-Star und Bodybuilding-Gott Chris Hemsworth



Liam Hemsworth hat lebenslange Erfahrung darin, die zweite Wahl zu sein , und kann sie nun auf seine Witcher-Zeit anwenden.

Grund 5: Wenn Liam irgendwann nicht mehr will, könnte ein anderer Hemsworth-Bruder Geralt übernehmen

Zum Beispiel Luke Hemsworth, den gibt es wirklich. Oder Sam Hemsworth , den haben wir erfunden.

Grund 6: Liam Hemsworth sieht in Schwarzweiß gut aus

Das kann zumindest nicht schaden.

Grund 7: Mit Liam Hemsworth ist eine The Witcher-Krise ausgeschlossen



In Tribute von Panem übernahm er eine irrelevante Nebenrolle, genau wie in seiner inzwischen geschiedenen Ehe mit Miley Cyrus. Wer an Expendables 2 denkt, denkt als Letztes an Liam Hemsworth. In Independence Day 2: Wiederkehr spielt er angeblich eine Figur namens Jake Morrison?! Liam Hemsworth steht für nichts. Das The Witcher-Casting ist sein größter Karriere-Erfolg.

Das traumatisierende Henry Cavill-Szenario ist mit Liam Hemsworth folglich ausgeschlossen. Er kann The Witcher nicht verlassen, er wüsste gar nicht, wohin er gehen soll.

Mehr zum Thema:

Wann kommt die 4. Staffel The Witcher mit Liam Hemsworth?

Mit einem Start von The Witcher Staffel 4 sollten wir nicht vor 2025 rechnen. Netflix hat bereits Staffel 4 und 5 bestellt. Die Produktion ist allerdings vom andauernden Doppel-Streik in Hollywood betroffen. Die eigentlich für September 2023 angesetzten Dreharbeiten wurden verschoben und werden erst 2024 beginnen.



