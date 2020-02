Locke & Key: Das ist die offizielle Erklärung des schockierenden Endes

Die Netflix-Serie Locke & Key wartet mit einigen schockierenden Wendungen auf. In einem Video erklären die Showrunner nun das Ende und die Twists der 1. Staffel.

Die neue Netflix-Serie Locke & Key fasziniert nicht nur mit 12 magischen Schlüsseln, sondern auch mit schockierenden Wendungen, die uns schon gespannt auf eine 2. Staffel der düsteren Comicadaption warten lassen.

In der finalen Folge der 1. Staffel überschlagen sich die Ereignisse und Wendungen. Wenn ihr nicht alles direkt verstanden habt, ist das gar kein Problem. Denn Netflix veröffentlichte nun ein Video, das euch das Ende von Locke & Key noch einmal ausführlich erklärt.

Offiziell: Netflix erklärt das Ende von Locke & Key

Im Verlauf der 1. Staffel entdecken die Locke-Kinder Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) und Bode (Jackson Robert Scott) eine ganze Reihe von magischen Schlüsseln. Doch auch der finstere Dämon Dodge (Laysla De Oliveira) will an die Macht der Schlüssel gelangen, um damit die mysteriöse Omega-Tür zu öffnen. In einem Video erklären die beiden Showrunner Carlton Cuse und Meredith Averill die größten Enthüllungen am Ende von Staffel 1.

Die 3 wichtigsten Twists am Ende von Locke & Key Staffel 1:

Dogde lebt : Dodge konnte die Kinder austricksen. Sie verwandelte Ellie mithilfe des Gestalt-Schlüssels zu ihrer Doppelgängerin. Die Kinder haben also Ellie in die Dämonen-Dimension hinter der Omega-Tür geworfen.

: Dodge konnte die Kinder austricksen. Sie verwandelte Ellie mithilfe des Gestalt-Schlüssels zu ihrer Doppelgängerin. Die Kinder haben also Ellie in die Dämonen-Dimension hinter der Omega-Tür geworfen. Eden ist ein Dämon : Eden wurde von einem Funken getroffen, der aus der Omega-Tür herausschoss. Am Ende wird enthüllt, dass nun ein Dämon in ihr haust.

: Eden wurde von einem Funken getroffen, der aus der Omega-Tür herausschoss. Am Ende wird enthüllt, dass nun ein Dämon in ihr haust. Gabe war die ganze Zeit Dodge: Der wohl größte Schock am Ende ist die Enthüllung, dass Dodge nach ihrer Flucht aus dem Brunnenhaus in der Gestalt des Schülers Gabe die Locke-Familie infiltrierte und dies auch in Staffel 2 ungehindert tun kann. Es gab nie einen Gabe, sondern nur Dodge in anderer Gestalt.

Locke & Key - Was befindet sich hinter der schwarzen Omega-Tür?

Zwei große Fragen bleiben am Ende der 1. Staffel von Locke & Key noch unbeantwortet. Was sind das für Wesen, die sich hinter der Omega-Tür befinden? Und woraus bestehen die magischen Schlüssel? Antworten lassen sich aber in der Comicvorlage von Joe Hill finden.

Die Omega-Tür ist ein Tor zur Dimension der Kinder von Leng, eine Spezies von gefährlichen Dämonen. Im Staffelfinale sehen wir diese Dämonen als kleine Funken die blitzartig in unsere Welt geschossen werden. Die Kinder von Leng können aber nicht lange in unserer Welt überleben.

Wenn die Dämonen keinen menschlichen Wirtskörper finden, sterben sie und werden zu Flüsterndem Eisen. Aus diesem Material wurden auch die Schlüssel gefertigt, die also eigentlich tote Dämonen sind. Am Ende der 1. Staffel konnte ein Dämon in den Körper von Eden (Hallea Jones) gelangen, die in der 2. Staffel den Dämon Dodge - nun in der Gestalt von Gabe (Griffin Gluck) - unterstützen wird, um alle Kinder von Leng zu befreien.

Habt ihr alle Twists am Ende von Locke & Key verstanden?