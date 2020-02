Locke & Key bei Netflix - Poster hat den großen Twist schon vorher verraten

Die Fantasy-Serie Locke & Key auf Netflix überrascht mit spannenden Wendungen. Doch einer der größten Twists wurde schon vor dem Start auf einem Poster verraten.

Achtung, Spoiler zu Locke & Key: Die neue Netflix-Serie Locke & Key vermischt Stephen King-Horror, Fantasy und Familendrama zu einem spannenden Abenteuer mit finsteren Dämonen und magischen Schlüsseln. Letztere sind auch Bestandteil der schockierenden Wendungen in Staffel 1. Doch der größte Twist wurde schon vorher verraten - und keiner hat's bemerkt.

Netflix spoilert den großen Twist von Locke & Key

Vor dem Start der 1. Staffel veröffentlichte Netflix eine Reihe von Charakterpostern, die auch die zentralen Schlüssel der 1. Staffel präsentieren. Eines der Poster gab jedoch etwas zu viele Informationen preis. Das schockierende Ende konnte dadurch schon erahnt werden.

Auf besagtem Poster ist die Schurkin Dodge (Laysla De Oliveira) zu sehen. Ebenso der Gestalt-Schlüssel mit dem Textzusatz: "Dieser Schlüssel ändert deine Identität". Wer die 1. Staffel gesehen hat, weiß natürlich sofort, was damit gemeint ist. Im Verlauf der 1. Staffel wird nämlich enthüllt, dass Doge nicht nur als attraktive Brunnenfrau auftaucht, sondern eigentlich die durch einen Schlüssel veränderte Gestalt des dämonischen Echos von Lucas Caravaggio ist.

Darüber hinaus ist der Gestalt-Schlüssel ein zentraler Bestandteil des finalen Twists. In Staffelfinale finden wir heraus, dass Kinseys (Emilia Jones) Freund Gabe (Griffin Gluck) die ganze Zeit über nur Dodge in einer anderen Gestalt war und sie so die Familie unbemerkt infiltrieren konnte.

