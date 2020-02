Locke & Key - Alle 12 magischen Schlüssel der Netflix-Serie im Überblick

Moviepilot Team wieselmax Max Wieseler folgen du folgst entfolgen Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Auf Netflix fasziniert die Mysteryserie Locke & Key mit zahlreichen magischen Schlüsseln. In unserem Überblick erfahrt ihr, welche Schlüssel alle in Staffel 1 zu finden sind und was sie können.