Geniale Amazon-Überraschung: LOL kommt noch dieses Jahr zurück und hier könnt ihr den Bully-Trailer dazu sehen

Die 5. Staffel LOL kommt erst 2024. Für Fans hat Bully jetzt trotzdem eine große Überraschung enthüllt, zu der ihr euch ein erstes Info-Video anschauen könnt.

Nach der 4. Staffel LOL: Last One Laughing müssen sich Fans des Amazon-Hits noch bis 2024 gedulden, bevor die nächste Staffel erscheint. Die Wartezeit ist gerade aber ein Stück leichter geworden, denn noch dieses Jahr kommt ein LOL-Special zu Amazon Prime! Details dazu sind noch knapp, aber ihr könnt euch trotzdem schon mal ein erstes Video anschauen.

LOL-Special kommt zu Weihnachten

In einem neuen Video enthüllt Michael Herbig, dass es 2023 noch ein Weihnachts-Special zu LOL: Last One Laughing geben wird. Die Überraschung teast Bully dafür in bester Tatsächlich ... Liebe-Manier an, wobei er sich richtig gut als deutsche Variante von The Walking Dead-Star Andrew Lincoln aus dem Festtags-Klassiker schlägt. Aber seht selbst:

Wann das Special zu Amazon Prime kommt, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, welchen Umfang die Weihnachtsausgabe von LOL hat, also wie viele Folgen Fans bekommen. Bully verrät außerdem noch nicht, welche Promis dabei sind. Spoiler dazu sollen aber schon bald folgen.

Die 5. Staffel LOL hat auch noch keinen konkreten Starttermin. Voraussichtlich an Ostern 2024 soll es so weit sein.

