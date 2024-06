Deutsche Serie schießt bei Netflix auf Platz 1: Rund 6 Stunden völlig abgedrehte Unterhaltung mit zwei Weltstars

Die Serien-Charts bei Netflix haben eine neue Nummer 1 ‒ und das ist besonders überraschend, da das Format kein fiktionales ist. Auf den zweiten Blick liegt der Serien-Hit in der Position jedoch goldrichtig.

Bill und Tom Kaulitz sind es seit vielen Jahren gewohnt, die Charts zu stürmen. Mit ihrer Band Tokio Hotel landeten die beiden Zwillingsbrüder in den 2000er Jahren einen Nummer 1-Hit nach dem nächsten und ihr Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood katapultiert sie seit etwa zwei Jahren regelmäßig aufs oberste Treppchen beim Musik-Streamer Spotify.

Jetzt können sich die Kaulitz-Zwillinge über eine weitere Chart-Eroberung freuen ‒ und zwar auf Netflix. Denn ihre neue Doku-Serie Kaulitz & Kaulitz hat es in nur einem Tag bis an die Spitze der Serien-Charts auf der Plattform geschafft und ist damit gleichzeitig an internationalen Hits wie Bridgerton und Rick and Morty vorbeigezogen.

Kaulitz & Kaulitz auf Platz 1 der Netflix-Charts: Deutschlands bekannteste Zwillinge privat in den Hollywood-Hills

Auch wenn es Doku-Formate in den Netflix-Charts für gewöhnlich schwerer haben als fiktionale Serien, ist der Erfolg von Kaulitz & Kaulitz auf den zweiten Blick doch wenig überraschend. So gehören Bill und Tom Kaulitz heute zu den bekanntesten und gefragtesten Entertainern Deutschlands, die mit regelmäßiger Präsenz in der Branche glänzen. Erst letztes Jahr saßen die beiden etwa in der Jury von The Voice of Germany, nachdem Bill mit That's My Jam seine ganz eigene Musik-Show moderierte und bei Wer stiehlt mir die Show? sein Allgemeinwissen zum Besten gab.

Die Doku-Serie der Kaulitz-Zwillinge kommt nun ähnlich daher wie das beliebte Reality-Format Keeping up with the Kardashians und nimmt uns über Monate hinweg mit in den privaten und beruflichen Alltag von Bill und Tom Kaulitz, der sich zwischen Deutschland und ihrer zweiten Heimat in den Hollywood-Hills bewegt. Dazu blicken die beiden auch immer wieder zurück in ihre Vergangenheit und die Anfänge von Tokio Hotel, die von einem Leben im Blitzlichtgewitter mit so viel öffentlicher Verehrung wie Hass durchzogen war.

Netflix Kaulitz & Kaulitz

Im Hier und Jetzt angekommen, leben die Zwillinge ein glamouröses und befreites Leben, in dem sie sich nicht mehr verstecken müssen. So dürfen wir Bill mittlerweile auch ganz offenkundig bei der Männer-Jagd auf Dating-Apps zusehen oder beim Flirten mit Schlager-Star Marc Eggers. Das wahre Herzstück der Doku-Serie liegt jedoch in der großartigen Dynamik der Zwillinge, die schon in ihrem Podcast Millionen von Fans jede Woche wieder zum Einschalten bewegt. So ist auch Kaulitz & Kaulitz über sechs Stunden hinweg oft chaotisch, häufig lustig, selten langweilig und immer unterhaltsam.

