LOL: Last One Laughing – Wer hat Staffel 4 gewonnen und wann kommt Staffel 5?

Staffel 4 von LOL: Last One Laughing endet zum ersten Mal in der Geschichte der Amazon-Serie mehr als einem Gewinner. Lest hier, wie es dazu kam.

Er war einer der großen Favoriten: Staffel 2-Sieger Max Giermann flog jedoch in der letzten Folge der 4. Staffel von LOL: Last One Laughing raus und machte den Weg frei für einen neuen Besitzer des Pokals.

Hier im Artikel erfahrt ihr, wer Staffel 4 gewonnen hat, warum das Finale eine Überraschung für das Publikum bot und wann wir mit Staffel 5 rechnen können.

Es gibt zwei Gewinner von LOL: Last One Laughing Staffel 4

Kurt Krömer und Michael Mittermeier haben gemeinsam die 4. Staffel von LOL: Last One Laughing gewonnen. Das gab es in der Show vorher noch nicht.



Wie kam es dazu? Jede LOL-Staffel spielt sich bekanntlich innerhalb von sechs Stunden ab. Wer nicht lacht, gewinnt am Ende 50.000 Euro für einen guten Zweck. Als in Folge 6 der neuen Staffel die Minuten dahinziehen und nur noch Krömer und Mittermeier übrig sind, versucht Spielleiter Michael "Bully" Herbig alles, damit sie einen Mundwinkel verziehen. Beide müssen sich wie im Duell gegenüberstehen, umgeben von allen Teilnehmenden der 4. Staffel, die zuvor rausgeflogen waren, und einem kichernden Live-Publikum. Doch die Uhr läuft ab. Bully verkündet beide als Sieger, die sich den Preis teilen.

Wer bekommt die Spenden von Michael Mittermeier und Kurt Krömer?

Amazon Studios Die Besetzung von LOL Staffel 4

Mittermeier spendet seine 25.000 Euro an vulamasango.org, ein Waisenhaus-Projekt in Südafrika, sowie an Rea Garveys Stiftung Saving an Angel.

Kurt Krömer wird seinen Teil des Gewinns an das Scheinbar Varieté in Berlin spenden, in dem er seine ersten Auftritte hatte.

Wann kommt die 5. Staffel von Last One Laughing zu Amazon?

In den letzten Jahren wurde mit jeder neuen Staffel von LOL gleich die Bestellung der nächsten Ladung Folgen bekannt gegeben. Bisher gibt es aber noch keine offizielle Bestätigung von Staffel 5 und damit auch keinen Starttermin.

Sollte Amazon mit den Abrufzahlen zufrieden sein, wäre eine Verlängerung der Show aber naheliegend. Dann könnte Staffel 5 im April 2024 veröffentlicht werden, wie in den letzten beiden Jahren.

Wer hat Staffel 1, 2 und 3 von LOL gewonnen?

Vor Krömer und Mittermeier konnten sich drei Stars über den etwas unhandlichen LOL-Pokal freuen freuen:

Torsten Sträter hat die 1. Staffel gewonnen.

Max Giermann hat bei seiner zweiten Teilnahme den Sieg in Staffel 2 davon getragen.



Anke Engelke konnte bei Staffel 3 endlich gewinnen, nachdem sie zweimal rausgeflogen war.



Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe von Streamgestöber erklären bekennende LOL-Fans, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen Lieblingsmomente und formulieren Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.