LOL Staffel 5 Folge 5 und 6: Wann kommen die letzten neuen Folgen zu Amazon Prime?

Von der aktuellen 5. Staffel LOL: Last One Laughing sind jetzt nur noch zwei Folgen übrig. Wir verraten euch, wann ihr Episode 5 und 6 bei Amazon Prime streamen könnt.

Nach den bisher vier Folgen der 5. Staffel LOL: Last One Laughing sind schon mehrere Stars rausgeflogen. Wer bis zum Ende durchhält und den Sieg für sich entscheidet, zeigen die letzten zwei Episoden des Amazon-Hits. Wir verraten euch, wann LOL Staffel 5 Folge 5 und 6 im Prime-Abo streamen.

Wann kommen LOL Staffel 5 Folge 5 und der Rest zu Amazon Prime?

Die neue Staffel besteht aus insgesamt sechs Episoden, von denen je zwei im Wochentakt kommen. Nachdem vier Folgen schon veröffentlicht wurden, erscheint der Rest wie folgt:

11. April: Folge 5 und 6

Diese 10 Stars nehmen an der 5. Staffel des Comedy-Hits mit Michael Herbig teil:

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Nach der 5. Staffel LOL dürfen sich Fans noch dieses Jahr auf Lach-Nachschub freuen. Nachdem es 2023 bereits ein XMAS-Special gab, wird dieses Jahr ein Halloween-Special zu LOL: Last One Laughing veröffentlicht. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



