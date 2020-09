Lost trifft Tenet: Shyamalans Horrorfilm Old wird ein grausamer Trip

Sci-Fi, Strand und Zeit-Mysterien wie aus Lost und Tenet stecken in M. Night Shyamalans nächstem Film Old. Wir haben alle Infos zum Horrorfilm für euch.

Was beginnt als Strand-Mystery, ist in der Mitte ein Zeiträtsel und endet als existenzialistischer Horror? Lost, Tenet und Twin Peaks in einem. So ähnlich wird das Graphic Novel Sandcastle von Publishers Weekly angepriesen, das M. Night Shyamalans neuem Sci-Fi-Horrorfilm Old zugrunde liegt.

Wir haben alle Infos zu M. Night Shyamalans nächsten Film für euch und das erste Poster.

Mysterien à la Tenet und Lost: Im ersten Old-Poster läuft die Zeit ab

Vor wenigen Tagen postete Regisseur M. Night Shyamalan das erste Foto vom ersten Drehtag gemeinsam mit dem Poster von Old auf Twitter.

Im Poster von Old steckt bereits der Kern der Geschichte. Die Zeit schreitet unerbittlich voran und mit ihr läuft auch die Lebenszeit der Figuren im Film ab. Mit Tenet im Kino, dem diesjährigen Finale der deutschen Zeitschleifen-Serie Dark und der Beliebtheit der 2. Staffel Umbrella Academy bei Netflix, gibt es zuhauf Beispiele, die zeigen, dass das rätselhafte Thema Zeit in Filmen und Serien nicht altert. (Wem es zu rätselhaft ist, der kann unsere Erklärungen zu Tenet nachlesen und Erklärung zu Dark nachhören.)

Auch Shymalan selbst ist kein Unbekannter auf dem Gebiet der gruseligen Mysterien. In Filmen wie The Sixth Sense, The Village und seiner Serie Servant führt er uns ganz bewusst auf falsche Fährten und lässt uns die Geschichten erstmal falsch einordnen. Dass er sein Repertoire nun um die Dimension der Zeit erweitert, ist naheliegend.

Zwar dient der hochgelobte Graphic Novel Sandcastle * nur als Inspiration und nicht als direkte Vorlage, dennoch können wir daraus einige Motive für Old ableiten.

Zeit-Horror: Das passiert in der Old-Inspiration Sandcastle

Der Graphic Novel Sandcastle von dem Autor Pierre Oscar Levy und dem Illustrator Frederik Peeters handelt von einem Strand, an dem zahlreiche Leute den scheinbar perfekten Tag am Meer erleben. Doch dann nimmt das ganze eine dunkle Wendung und nachdem die Leiche einer Frau angespült wurde, beginnen alle Kinder schnell zu altern. Dann erwischt es auch die Erwachsenen und es gibt scheinbar keinen Ausweg. Ihnen läuft die Zeit davon.

© SelfMadeHero Sandcastle: Der Strand, auf dem sich alles abspielt

In einem Interview mit CBR News , erzählt Sandcastle-Autor Levy, warum er für seinen existenzialistischen Horror über Liebe, Tod und Vergänglichkeit den Strand wählte:

Es ist natürlich eine Vereinfachung von unserer westlichen Gesellschaft mit einigen ihrer ausgeprägten Menschentypen. (...) Natur spielt auch eine wichtige Rolle in der Geschichte. Man könnte als Reflektion sehen, wie Zeit unterschiedlich abläuft auf der menschlichen und auf der kosmischen Skala.

Der isolierte Sandstrand bzw. die Insel eignete sich bereits bei Lost wunderbar als Gesellschaftsstudie.

Das Reduzieren auf einen kleinen Kreis an Menschen in einer absonderlichen Situation ist M. Night Shymalans Steckenpferd. In Signs ist es eine Familie, die auf Aliens trifft, in The Village ein abgeschiedenes Dorf, das heimgesucht wird. Beispiele gibt es zuhauf. Auch die Natur und ihr Leiden durch den Menschen untersucht er immer wieder.

Einen Kino- oder Streamingstart gibt es für Old noch nicht. Wir tippen auf Frühjahr 2022.

