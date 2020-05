Lost bei Amazon Prime: Die Serie ist auch nach 10 Jahren unerklärlich ... gut

Zehn Jahre sind seit dem Finale von Lost vergangen. Das Ende wurde damals heftig diskutiert. Aber unabhängig davon ist der Einfluss der Serie auch eine Dekade später noch zu spüren.

Lost begeisterte zwischen 2004 und 2010 als Mysteryserie zahllose Rätselfreunde. Wir halten im Streamgestöber-Podcast zum Jubiläum Rückschau und fragen, welche Relevanz die Serie heute noch hat und welche Einflüsse sie auf die spätere Serienlandschaft ausübte.



Wenn ihr Lost damals also verpasst habt und die Serie auf Amazon Prime mit uns entdecken wollt, wenn ihr einfach noch einmal voll in der Lost-Nostalgie davonschwimmen wollt (Spoiler ab Minute 44) oder wenn ihr endlich das Ende verstehen wollt: Euch allen bietet unser Podcast Futter.

Jetzt reinhören: Keiner muss von Lost enttäuscht sein

Timecodes:

00:04:45 - Auf ins Streamgestöber

00:11:17 - Erfolgsserie Lost: Einfluss und Bedeutung

00:44:00 - Erinnerungen an Lost: Lieblingsfiguren & -momente ( Spoiler )

) 01:06:40 - Lost: das umstrittene Finale 10 Jahre später ( Spoiler! )

) 01:30:09 - Verabschiedung

© ABC Lost: Lässt sich das Finale nur schwarz oder weiß lesen?

Zum Jubiläum: Lost war nie verloren

Was zählt mehr? Herz oder Verstand? Das emotionale oder das Rätsel-Herz der Serie? Muss eine Mystery-Serie jedes Geheimnis lüften? Darüber gehen die Meinungen der Lost-Fans auseinander. Das Lost-Gefühl der 2000er Jahre war dennoch ein ganz besonderes.

Bringt euch mit dem Trailer zu Staffel 1 (wieder) ins Lost-Feeling

Lost - S01 Trailer (Deutsch)

Wir erinnern uns an Figuren wie Jack Shephard (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly) und Sawyer (Josh Holloway) zurück und wägen die Bedeutsamkeit von Hurley (Jorge García), Locke (Terry O'Quinn), Sayid (Naveen Andrews) ab. Auch wenn, unsere Lieblingsmomente vielleicht eher Desmond (Henry Ian Cusick) und Benjamin Linus (Michael Emerson) gehören.

Bei Amazon Prime: Alle 6 Staffeln Lost könnt ihr in Deutschland schauen

Alle 6 Staffeln der Serie Lost mit insgesamt 121 Episoden könnt ihr bei Amazon Prime anschauen. Außerdem sind sie derzeit im Abo von Maxdome enthalten. Der Einfluss, den Lost auch nach seinem Finale noch ausübte, lässt sich darüber hinaus in Serien wie The Leftovers finden.

© Moviepilot Matthias, Esther und Andrea führen euch mit Lost durch den Streaming-Dschungel

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@straw_star ), Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Matthias Hopf (@Beeeblebrox )



