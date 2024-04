LOL Staffel 5-Überraschung: Amazon stellt 27 Minuten gratis ohne Abo online und am Ende fliegt jemand raus

LOL-Fans ohne Amazon Prime-Abo können die erste Folge der 5. Staffel jetzt an anderer Stelle sehen. Wer als Erstes rausfliegt, findet ihr kostenlos auf YouTube heraus.

Die Comedy-Serie LOL: Last One Laughing erfreut sich auf mit ihrer 5. Staffel großer Beliebtheit. Wer aber kein Amazon Prime-Abo besitzt, schaut bei den neuen Folgen in die Röhre. Bis jetzt: Die erste Episode der neuen Staffel gibt es kostenlos bei YouTube zu sehen. Ihr braucht kein Abo bei Amazon Prime Video. Hier könnt ihr sie direkt schauen.

Schaut euch hier die erste Folge von LOL Staffel 5 auf YouTube an:

Wie geht es mit LOL auf Amazon Prime weiter?

Die erste Folge zeigt, welcher der zehn Teilnehmer:innen sich als Erstes das Lachen nicht verkneifen kann und rausfliegt. Auf Amazon Prime Video ist die Anzahl der Promis bereits weiter geschrumpft: Dort sind ab sofort die Folgen 3 und 4 der 5. Staffel verfügbar. Folge 5 und 6 folgen am 11. April 2024. Danach ist auch schon wieder Schluss.

Folgende 10 Stars stellen sich in Staffel 5 der Herausforderung:

Wem die 5. Staffel des Comedy-Hits nicht genug ist, der braucht nicht zu verzagen. Für den Herbst des Jahresdas dem Format einen besonders schaurigen Anstrich verpassen soll. Nachdem wir 2023 ein Weihnachts-Special erhalten haben, dürfen wir uns dieses Jahr über ein Halloween-Special freuen.

