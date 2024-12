Macaulay Culkin wurde bei Kevin - Allein zu Haus von einem berühmten Co-Star gebissen: "Habe eine Narbe"

Der damalige Jungstar Macaulay Culkin aus Kevin - Allein zu Haus enthüllte jüngst, dass er von einem Co-Star gebissen wurde. Aber es war keines der anderen Kinder.

Der Comedy-Klassiker Kevin - Allein zu Haus zählt bei vielen Film-Fans zum jährlichen Weihnachtsprogramm. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wie man eine so intensive Performance aus dem kleinen Macaulay Culkin herausbekommen hat?

Die Antwort darauf hat unter Umständen mit einem Vorfall zu tun, den man im besten Fall als Method Acting bezeichnen könnte, im ehrlicheren Falls als Kindesmisshandlung.

Kevin - Allein zu Haus-Star Macaulay Culkin wurde von einem erwachsenen Co-Star gebissen

Aktuell ist Kevin-Darsteller Culkin mit seinem 34 Jahre alten Filmklassiker auf Tour und stellt sich nach den Screenings den Fragen den Fans. Wie die Times (via Variety ) von einem dieser Events berichtet, enthüllte der damalige Kinderstar dabei, dass einer der nassen Banditen – Co-Star Joe Pesci – ihn bei den Proben für den Film biss – und dabei blieb es nicht nur bei einem verspielten Knabbern.

Culkin (American Horror Story, demnächst Fallout) erinnert sich: " Er versuchte, mich zu erschrecken. Er dachte sich, ich will dem Kind gegenüber unheimlich erscheinen." Was offensichtlich funktioniert hat, denn der heute 44-jährige Schauspieler trägt immer noch ein Souvenir von der Erfahrung: "Ich habe eine Narbe."

Das Ganze hatte aber nicht den gewünschten Effekt, denn im Gegenzug sah Macaulay Culkin einen sehr erschreckten Joe Pesci, dem klar wurde, was er grad getan hatte: "Ich sah sein Gesicht – und ich hatte Joe Pesci vorher nie ängstlich gesehen. Er dachte sich, ich habe grade ein Kind gebissen!"

Macaulay Culkin und seine Filmmutter Catherine O'Hara stehen sich immer noch nah



Viel liebevollere Erinnerungen hat Culkin nach wie vor an seine Kevin - Allein zu Haus-Mutter Catherine O'Hara, die er immer noch "Mom" nennt, wann immer sie sich sehen. So zum Beispiel während der diesjährigen Enthüllung von Culkins Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, wo O'Hara eine rührende Ansprache hielt.

In ihrer Rede sagte die Schauspielerin, die demnächst in der 2. Staffel von The Last of Us zu sehen sein wird:

Macaulay, Gratulation. Du verdienst einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und danke, dass du mich, deine falsche Mutter, einbeziehst in diesen fröhlichen Anlass, obwohl ich dich allein zu Haus gelassen habe, nicht nur einmal, sondern zweimal. Ich bin sehr stolz auf dich.

Das zweite Mal standen O'Hara und Culkin im Rahmen von Kevin - Allein in New York, der weniger beliebten Fortsetzung, vor der Kamera.