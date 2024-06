Mächtige Netflix-Konkurrenz: 3 Body Problem bekommt neuen Film, der von Meisterregisseur gedreht wird

Nach der Netflix-Serie ist jetzt eine neue 3 Body Problem-Verfilmung angekündigt worden. Ein chinesischer Meisterregisseur dreht aus der Romanvorlage einen Film.

Seit kurzem wissen 3 Body Problem-Fans, dass die Sci-Fi-Serie insgesamt 3 Staffeln von Netflix bekommen soll. Das wird neben einer bereits existierenden, animierten Serie für den chinesischen Markt aber nicht die einzige Version des Romanstoffs von Autor Cixin Liu bleiben. Gerade eben wurde eine neue Filmadaption der Vorlage angekündigt, die ein chinesischer Meisterregisseur inszenieren soll.

3 Body Problem wird von Regisseur Zhang Yimou als Film umgesetzt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird der chinesische Regisseur Zhang Yimou eine Filmversion von Lius Trisolaris-Trilogie drehen. Bekannt ist der Filmemacher für Werke wie Hero, House of the Flying Daggers und Shadow.

Die kommende Version wird nur den ersten Teil der drei Bücher adaptieren, der auch als Vorlage für die Netflix-Serie dient. In der Handlung wird die Astrophysikerin Ye Wenjie im China der 1960er in ein geheimes Forschungsprojekt involviert, das mit dem Erstkontakt zu Aliens zu tun hat. Die Story umspannt mehrere Jahrzehnte und handelt unter anderem auch von mysteriösen Todesfällen im Wissenschaftsbereich in der Gegenwart.

Wann geht die 3 Body Problem-Serie von Netflix mit Staffel 2 weiter?

Da der Dreh für neue Folgen der aktuellen 3 Body Problem-Serie noch nicht begonnen haben, rechnen wir nicht vor 2026 mit einem Release der 2. Staffel. Der neu angekündigte Spielfilm dürfte auch frühestens 2025, womöglich aber ebenfalls erst 2026 erscheinen.

Podcast zu Netflix' epischer Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen?

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.