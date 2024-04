Die Wahrheit über die Aliens aus 3 Body Problem: Hinweise in der Netflix-Serie deuten ihr echtes Aussehen an

Die Sci-Fi-Serie 3 Body Problem von Netflix warf in ihrer Debüt-Season einige Fragen bezüglich der Aliens auf. Mehrere Hinweise deuten auf einen Twist hin, der strenggenommen nicht in der Drei Sonnen-Trilogie vorkommt.

Mit 3 Body Problem macht sich das Game of Thrones-Duo David Benioff und D.B. Weiss seit diesem Jahr daran, die chinesische Trisolaris-Trilogie von Sci-Fi-Autor Liu Cixin für Netflix zu adaptieren. Staffel 1 deckt etwas mehr als das erste Buch ab und offenbarte, dass nicht etwa Eis-Zombies, sondern hoch entwickelte Außerirdische aus einem schwer zu überlebenden Sonnensystem auf dem langwierigen Weg zur Erde sind, um unseren Planeten als neue Heimat einzunehmen. Unerhört!

Über die sogenannten Trisolaner aka San-Ti wissen Serien-Fans bisher herzlich wenig. Doch selbst Buchkenner:innen sind nicht komplett im Bilde, weil auch innerhalb der dreiteiligen Romanreihe viele Detailfragen offenbleiben. Es gibt allerdings ein viertes Buch mit dem Titel Botschafter der Sterne, das als Fan-Fiction begann und später offiziell vom Originalautor abgesegnet wurde. Darin wird vor allem ein abgefahrenes Detail über die Aliens enthüllt, auf das es in Staffel 1 der Netflix-Serie sogar Hinweise gibt ... wenn man sie als solche interpretieren will.

Die Wahrheit über die Aliens aus 3 Body Problem

Wenn ihr beim Schauen der Staffel noch nicht von allein drauf gekommen seid, fällt der Groschen vielleicht, wenn wir euch die Hinweise noch einmal im Einzelnen aufzeigen:

Hinweis 1: In der VR-Simulation erfahren die Spieler:innen, wie drei Sonnen mit unvorhersehbaren Umlaufbahnen das Leben in der Heimat der San-Ti extrem schwierig gestalten. So müssen sie immer wieder dehydriert auf eine weniger feindliche Ära warten, um zu überleben.

Hinweis 2: Die San-Ti sind wie die Borg aus Star Trek eine kollektive Schwarm-Intelligenz, in der es keine Geheimnisse untereinander gibt. Sie fürchten sich vor dem direkten Konflikt mit Menschen und sehen genug Potenzial in uns, um unseren Fortschritt in den 400 Jahren bis zu ihrer Invasion ausbremsen zu wollen.

Hinweis 3: Psychologische Projektion existiert.

Netflix Szene aus der 1. Staffel von 3 Body Problem

Auswertung und Auflösung (potenzieller Spoiler): Das vierte Buch enthüllt, dass die gefährlichen Trisolaner individuell nicht größer als ein Reiskorn sind und in Raumschiffen in Streichholzschachtelgröße reisen. Wie irdische Bärtierchen können sie sich nur deshalb erfolgreich de- und rehydrieren, wären mit so kleinen Gehirnen aber nicht in der Lage, individuell komplexe Intelligenz zu entwickeln. Darum sind sie auf die Intelligenz des Kollektivs angewiesen.

Ihre bedrohliche Nachricht "Ihr seid Ungeziefer!" wirkt somit fast wie die verunsicherte Projektion kleiner Kreaturen, die es mit menschlichen Fleischriesen zu tun haben. Natürlich hilft uns der Größenunterschied aber nicht, wenn die Technologie der Trilsolaner der unseren in den kommenden 400 Jahren dermaßen überlegen bleibt.

Warum dieser Twist vermutlich nicht in die Netflix-Serie kommt

Dass diese Wendung überhaupt in der Netflix-Serie auftauchen wird, ist äußerst fraglich. Schließlich haben die Showrunner (vermutlich) nicht einmal die Rechte am Zusatzroman von Baoshu. Und selbst wenn: Benioff und Weiss machen eine Sci-Fi-Serie für ein großes Mainstream-Publikum, für das Tiny-Aliens vermutlich eine schwer zu schluckende Pille wären. Das dachten sich schon die Macher des Films Star Trek Beyond, in dem eine ähnliche Enthüllung lediglich als Joke-Szene ausgespielt wird.

Wann geht es mit 3 Body Problem weiter?

Bis dato hat Netflix noch nicht einmal eine 2. Staffel abgesegnet. Wenn überhaupt, ist also nicht vor 2025 mit neuen Folgen zu rechnen. Falls alle Stricke reißen und die Serie doch frühzeitig abgesetzt wird, kann man immerhin noch auf die chinesische Adaption Three-Body ausweichen, die man komplett auf Viki streamen kann.