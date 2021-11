MagentaTV Must-Watch: Chapelwaite ist Stephen King-Horror mit Albtraum-Garantie [Anzeige]

Die Horrorserie Chapelwaite mit Adrien Brody lädt exklusiv bei MagentaTV zum Gruseln ein und raubt euch mit Stephen King typischer düsterer Atmosphäre den Verstand.

In der Megathek von MagentaTV erwartet euch jetzt exklusiv die neue Horrorserie Chapelwaite. Basierend auf der Stephen King-Kurzgeschichte Briefe aus Jerusalem erzählt die Serie von einem Familienvater, der im Jahr 1850 gegen übernatürliche Wesen und seinen eigenen Wahnsinn ankämpfen muss.

Wir stellen euch das historische Horrordrama in unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch genauer vor und klären die wichtigsten Fragen zum schaurigen Streaming-Geheimtipp und der starken Besetzung um Adrien Brody und Emily Hampshire.



Darum geht's in Chapelwaite, dem Stephen King-Horror bei MagentaTV

Im Jahr 1850 verliert Captain Charles Boone (Adrien Brody) seine Ehefrau auf hoher See. Der Verlust trifft ihn schwer und er zieht mit seinen drei Kindern in die kleine Stadt Preacher's Corner im US-Bundesstaat Maine. Dort liegt das Anwesen seiner Vorfahren: Chapelwaite. Doch statt den Tod seiner Frau in Ruhe verarbeiten zu können, wird Charles mit den düsteren Geheimnissen seiner elenden Familiengeschichte konfrontiert.

Ist die Familie Boone tatsächlich mit einem Fluch belegt, der alle Männer früher oder später dem Wahnsinn verfallen lässt? Oder steckt mehr hinter den tragischen Umständen, die Charles' Familie den Tod brachten? Er begibt sich auf die Suche nach Antworten und stößt auf düstere Mächte, die aus den Schatten heraus finstere Pläne schmieden.

Die Serien-Fakten zur Horrorserie Chapelwaite bei MagentaTV

1 abgeschlossene Staffel

10 Folgen à ca. 45min

à ca. 45min Alle Folgen von Chapelwaite stehen ab 11. November bei MagentaTV im Stream zur Verfügung

© Epix / MagentaTV Adrien Brody in Chapelwaite

Weitere Serien-Highlights bei MagentaTV

Habt ihr Chapelwaite schon auf dem Schirm oder werdet mal reinschauen?