MagentaTV Must-Watch: The Handmaid's Tale bleibt auch in Staffel 4 die erschütterndste Serie der letzten Jahre [Anzeige]

Der Serien-Hit The Handmaid's Tale mit Elisabeth Moss ist eine außergewöhnliche Serienerfahrung. Alle 4 bisherigen Staffeln könnt ihr jetzt bei MagentaTV streamen.

In der Megathek von MagentaTV erwartet euch jetzt exklusiv die 4. Staffel der preisgekrönten Serie The Handmaid's Tale. Basierend auf Margaret Atwoods Erfolgsroman Der Report der Magd entführt die Serie in das dystopische System von Gilead, das fruchtbare Frauen in den Dienst privilegierter Menschen stellt und sie als Gebärmaschinen missbraucht.

Über 4 Staffeln hinweg durften wir bisher mit der von Elisabeth Moss intensiv verkörperten Magd Desfred mitfiebern. In unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch wollen wir euch die grandiose Sci-Fi-Serie, ihre wichtigsten Themen und die hochkarätige Besetzung genauer vorstellen und klären, was The Handmaid's Tale so einzigartig macht.

The Handmaid's Tale - Der Report der Magd ist ein erschütterndes Serien-Erlebnis

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die junge Mutter June (Elisabeth Moss) muss den Zerfall der USA miterleben, die in der nahen Zukunft durch den christlich-fundamentalistischen Staat Gilead ersetzt werden. Dieser instrumentalisiert die in dieser Welt nur noch wenigen gebärfähigen Frauen. Als Mägde werden ihnen so gut wie alle Rechte (und ihre Namen) abgesprochen. Ihr einziges Ziel ist es, dem Staat Gilead neue Kinder zu schenken.

Gilead ist eine ebenso durch ihre Komplexität faszinierende wie erschütternde Welt, die wir gemeinsam mit der Protagonistin Desfred (Junes neuer Name in Gilead) kennenlernen. Gerade die erste Staffel wurde mit ihrer klaustrophobischen Inszenierung und den darstellten Gräueltaten zu einer der härtesten Serienerfahrungen der letzten Jahre.

The Handmaid’s Tale - S04 Trailer (English) HD

Mittlerweile sind schon 4 Staffeln von The Handmaid's Tale zu sehen. Aber keine Angst, die Serie verfällt nicht in einen ewigen und quälenden Zyklus aus Folter und Vergewaltigung. Der Funke der Rebellion, des Widerstands entfacht im Verlauf der Serie ein Feuer der Hoffnung, das Gilead ein für alle mal niederzubrennen droht. Die 4. Staffel ist ein echtes Highlight, denn hier vollzieht die Serie ihre bisher größte Wandlung. Mehr dazu gibt's oben im Podcast zu hören.

Im Stream bei MagentaTV: Die Serien-Fakten zu The Handmaid's Tale

Bisher umfasst The Handmaid's Tale 4 Staffeln – eine 5. folgt 2022

– eine 5. folgt 2022 4 Staffeln The Handmaid's Tale gibt's komplett bei MagentaTV zu streamen

Insgesamt gibt's bisher 46 Folgen à ca. 45-60min

MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Ob Fernsehen oder Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TVNOW Premium oder alle relevanten Mediatheken – das komplette Entertainment-Angebot gibt's gebündelt auf einer Plattform.

Darüber hinaus bietet MagentaTV eine einzigartige kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf: die Megathek. Unter anderem mit dabei: Channels wie Sony One, Paramount, ARD Plus, ZDF select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals & Exclusives, die es nur bei MagentaTV gibt.

MagentaTV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zum Angebot und weiteren Exclusives wie The Handmaid's Tale findet ihr hier .

Wenn ihr euch gerne mit uns ins Streamgestöber stürzt, dann freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .



Habt ihr The Handmaid's Tale schon gesehen? Wie gefällt euch die Serie?