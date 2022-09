Malcolm mittendrin-Star Frankie Muniz über abgetauchten Dewey-Darsteller: "Ich denke, er wollte es so"

Dewey-Darsteller Erik Per Sullivan aus Malcolm mittendrin hat dem Rampenlicht den Rücken gekehrt. Co-Star Frankie Muniz äußerte sich nun zu den möglichen Gründen.

Malcolm mittendrin ist eine absolute Kult-Sitcom. Die haarsträubenden Abenteuer der kaputten Familie Wilkerson, zu der unter anderem Malcolm (Frankie Muniz) und Papa Hal (Bryan Cranston) gehören, endeten in den USA bereits 2006. Und während etwa Cranston durch Breaking Bad neue Karriere-Höhen erreichte, tauchten manche Co-Stars völlig ab. Dewey-Darsteller Erik Per Sullivan hat die Schauspielerei an den Nagel gehängt. Und offenbar auch den Kontakt zu seinen Kollegen abgebrochen, wie Muniz annimmt.

Frankie Muniz hat keinen Kontakt zu Dewey-Darsteller aus Malcolm mittendrin

Gegenüber Malcolm France sagte er:

Ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich hasse es, das zu sagen. Ich habe mit ihm und seinen Eltern nach der Serie noch Kontakt gehabt. Als ich in einer Band war, spielten wir in seiner Stadt, aber zur Show schafften es nur seine Eltern. Ich habe viel mit ihnen geredet. [...] Manche [Kinder-Schauspieler] wollen [später] ein normales Leben außerhalb des Rampenlichts haben. Ich denke, er wollte es so.

© Fox Dewey (Erik Per Sullivan) in Malcolm mittendrin

Sullivan ist seit 2010 weder in Serien noch Filmen aufgetreten, seine letzte Rolle spielte er in Joel Schumachers Teenager-Drama Twelve. Auch bei Malcolm mittendrin-Reunions war er nicht dabei (via CBS News ). Er ist mittlerweile 31 Jahre alt.

Muniz dagegen arbeitet nach wie vor als Schauspieler, auch wenn er gegenwärtig wenige Rollen annimmt. Neben musikalischen Ambitionen hat er in den 2000ern eine Karriere als Rennfahrer begonnen (via Arcaracing.com ).

