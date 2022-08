Breaking Bad-Rückkehr wurde völlig umsonst geheim gehalten: "Warum haben sie uns ins Gefängnis gesteckt?"

Aaron Paul und Bryan Cranston sind in ihren Breaking Bad-Rollen für Better Call Saul zurückgekehrt. Die Überraschung wurde aber schon vorher ruiniert, was die Stars kürzlich kommentierten.

In der Better Call Saul-Folge mit dem eindeutigen Titel "Breaking Bad" kam es endlich zur großen Rückkehr von Bryan Cranston und Aaron Paul als Walter White und Jesse Pinkman. Die 11. Episode der 6. Staffel des Breaking Bad-Spin-offs klärte auch wichtige Fragen zu Jesse und Skyler. Der Überraschungseffekt der Rückkehr ist aber schon lange vorher ruiniert worden.

Bereits im April wurde das Comeback der Breaking Bad-Stars vom Better Call Saul-Twitter-Account verkündet. Cranston und Paul sprachen kürzlich über die extremen Geheimhaltungsmaßnahmen am Set, die dadurch komplett umsonst waren.

Breaking Bad-Stars wurden für Rückkehr eingesperrt

Wie Comic Book berichtet, erzählten die Breaking Bad-Stars im Interview mit dem Albuquerque Journal von ihrer Zeit am Better Call Saul-Set. Bryan Cranston beschreibt ihre extrem streng durchgeplante Ankunft so:

Wir wurden gebeten, es für immer geheim zu halten. Wir wurden in der Dunkelheit der Nacht [nach Albuquerque] eingeflogen. Wir haben dieses Flugzeug genommen und sie sind dort zu einem bestimmten privaten Bereich des Flughafens gefahren.

Und dann sind wir ungefähr zwei Schritte vom Rollfeld in einen SUV gestiegen. Sie brachten uns zu einem Airbnb – eine Maisonettewohnung. [Paul] hatte die oberste Etage. Ich hatte die untere Etage und uns wurde gesagt, dass wir nicht rausgehen dürfen.

Aaron Paul sagt dazu, dass sie insgesamt vier Tage lang in der Wohnung praktisch eingesperrt waren, um nur ab und zu kurz für ihre Szenen ans Set eskortiert zu werden. Dass die Überraschung der Breaking Bad-Rückkehrer Monate vor der Ausstrahlung ruiniert wurde, fand er selbst amüsant:

Es ist so lustig, weil das eine große Überraschung sein sollte, ein großes Geheimnis. Dann verkündeten sie plötzlich, dass wir es tun würden, also warum haben sie uns ins Gefängnis gesteckt? Mal im Ernst, sie haben uns nur verarscht.

Am 16. August kommt mit Folge 13 der 6. Staffel dann das endgültige Better Call Saul-Finale mit dem Titel "Saul Gone" zu Netflix.

Podcast: Ist Breaking Bad immer noch die beste Serie aller Zeiten?

Auch fast 10 Jahre nach dem Finale ist Breaking Bad für viele eine der besten Serien aller Zeiten. Passend zum Start der letzten Staffel des Spin-offs Better Call Saul tauchen wir nochmal tief in die Hauptserie ein und besprechen, was Breaking Bad so großartig macht. Neben den unvergesslichsten Szenen gehen wir im zweiten Teil auf Serien ein, die nach Breaking Bad erschienen sind und sich mit dem Hit-Phänomen vergleichen lassen.



