Mark Harmons NCIS-Ausstieg ultimativ erklärt: Nach schweren Vorwürfen zog er sich zurück, doch Gibbs sei „nicht im Ruhestand“

Mark Harmon verließ nach 19 Jahren seine Kult-Serie Navy CIS. Kurz zuvor gab es Vorwürfe gegen ihn von Co-Star Pauley Perrette, doch der offizielle Grund ist ein anderer.

Mark Harmon spielte in Navy CIS 19 Jahre lang die Hauptrolle von Special Agent Leroy Jethro Gibbs. Als Leiter des Agenten-Teams war er für die Fans essenziell und sein Ausstieg in Staffel 19 schockierte das NCIS-Publikum. Doch wie kam es zu seinem Exit im Jahr 2021? Wir geben euch die ultimative Erklärung für den Abgang.

Ihr erfahrt in diesem Artikel:

Den offiziellen Grund, warum Mark Harmon NCIS verlassen hat

Den Streit zwischen ihm und Pauley Perrette kurz vor seinem Ausstieg

Wie die Serie den Ausstieg seiner Figur Gibbs erklärt

Ob eine Rückkehr von Mark Harmon in Navy CIS möglich ist

Warum Mark Harmon Navy CIS verlassen hat: Es gibt einen offiziellen und einen inoffiziellen Grund

Der Austritt von Mark Harmon kam für einige Fans plötzlich, da er nicht am Staffelende, sondern mitten in der 19. Staffel passierte. The Hollywood Reporter berichtete, dass Harmon mit dem Sender CBS einen Deal hatte, für Staffel 19 nur geringfügig zurückzukehren. Nachdem er in NCIS fast zwei Dekaden vor der Kamera zu sehen war und einer der bestbezahlten Serien-Darsteller überhaupt, ruht er sich nun auf seinem Produzenten-Posten aus. Den hat er seit der 6. Staffel inne.

Als offiziellen Grund gab Harmon sein Alter für den Ausstieg an und dass er die Karriere frisch halten wollte. Das berichtet unter anderem die Entertainment-Seite We Got This Covered , Harmon in einem Special auf der DVD zur 19. Staffel darüber gesprochen. Mehr Infos gibt es nicht.



Dass er den offiziellen Grund nicht weiter erklärt, führte zu Spekulationen. Denn es liegt noch ein weiterer, inoffizieller Grund auf der Hand: Abby Sciuto-Darstellerin Pauley Perrette erhob schwere Vorwürfe gegen Mark Harmon, nachdem sie nur ein Jahr zuvor seinetwegen die Serie verlassen hatte.

Das ist zwischen Mark Harmon und Pauley Perrette vorgefallen: 2016 biss Mark Harmons Hund ein Crew-Mitglied von NCIS, das daraufhin mit 16 Stichen genäht werden musste. Nach dem Vorfall fühlte sich die Film-Crew unwohl, da er seinen Hund erneut mit ans Set brachte. Perrette konfrontierte ihn mit dem Befinden des Teams, was Harmon nicht auf sich sitzen ließ. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass Perrette Navy CIS im Jahr 2018 verließ. Der Sender CBS schwieg den Streit jahrelang tot.

Sie habe sich vor Harmon gefürchtet und werde niemals ans Set von NCIS zurückkehren. Harmon adressierte den Streit nie in der Öffentlichkeit, hätte aber laut Insider-Berichten mehr Unterstützung vom Sender gefordert: „Haltet Pauley Perrette im Zaum oder ich werde sie verklagen!“

So erklärt Navy CIS den Ausstieg von Gibbs aus der Serie

Harmon verabschiedet sich von NCIS in der 4. Folge der 19. Staffel. In Deutschland lief die Episode unter dem Titel Naktok Bay bzw. Ruf der Wildnis. Im Original heißt sie Great Wide Open. Darin fliegen Gibbs und Timothy McGee (Sean Murray) nach Alaska, um den Bau einer Kupfermine zu verhindern.

Es gelingt Gibbs schlussendlich, die mordende Bau-Leiterin zu überführen. Doch er steigt nicht mit McGee in die Maschine Richtung Heimat, sondern entschließt sich, in Alaska zu bleiben. Als Grund nennt er, dass er zum ersten Mal seit dem Tod seiner ersten Ehefrau und seiner Tochter inneren Frieden gefunden habe. Die beiden wurden erschossen, nachdem sie einen Mord beobachtet hatten.

Gibbs hatte sich bereits vor vielen Jahren am Mörder seiner Familie gerächt, indem er ihn in Mexiko mit einem Scharfschützengewehr erschoss. Seinen Frieden fand er aber erst jetzt in Alaska.



Der US-amerikanische Schauspieler Gary Cole (One Hour Photo, The Good Fight) trat Mark Harmons Nachfolge in NCIS an. Cole spielt Special Agent Alden Parker, der die Leitung des Agenten-Teams übernimmt. Seine Figur war in der Serie zuvor beim FBI tätig.

Mehr NCIS-News: Mark Harmons Sohn ist seit 15 Jahren bei Navy CIS und kaum jemand hat es bemerkt

Eine Rückkehr von Mark Harmon in Navy CIS ist möglich – in einem Spin-off ist er bereits zu hören

Tatsächlich hat Harmon selbst angedeutet, dass Gibbs irgendwann wieder in Navy CIS auftauchen könnte. In einem Interview mit Entertainment Tonight gab Harmon hächstpersönlich an, dass Gibbs nicht vollends Rente ist:

Ich bin nicht im Ruhestand ... soweit ich weiß, wohnt der Charakter in Alaska.

Falls Gibbs zurückkehrt, wird das allerdings nicht in der nahen Zukunft passieren. Für Staffel 21 ist bereits bestätigt, dass er nicht dabei ist. Die Staffel soll im Herbst 2023 in den USA erscheinen, doch aufgrund des Hollywood-Streiks steht der Start auf wackeligen Beinen.

Auch wenn Mark Harmon bis zur aktuellen, 22. Staffel nicht wieder vor die Kamera zurückkehrte, ist in einem derzeit laufenden Spin-off seine Stimme zu hören. In NCIS: Origins geht es um die Anfänge seiner Figur Gibbs. Gespielt wird er von Darsteller Austin Stowell, der die Anfänge seiner langjährigen Karriere beleuchtet. Wir erfahren zudem das größte Rätsel aus seiner Vergangenheit.

Ob Harmon in NCIS: Origins jemals zu sehen sein wird, ist ebenso unklar, wie eine erneute Beteiligung als Schauspieler bei der Mutterserie. Da er dem Franchise weiterhin vielseitig erhalten bleibt, ist es nicht auszuschließen.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2023 in ähnlicher Form bei Moviepilot.