Der Schauspieler Mark Margolis ist heute gestorben. Bekannt war er vor allem für die Rolle von Hector Salamanca, den er im Breaking Bad-Universum verkörpert hat.

Soeben erreicht uns die traurige Nachricht, dass der US-amerikanische Schauspieler Mark Margolis gestorben ist. Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Margolis am Donnerstag im Mount Sinai Hospital in New York City nach einer kurzen Krankheit gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Als Hector Salamanca hat er in Breaking Bad und der Spin-off-Serie Better Call Saul eine der ikonischsten Serienfiguren der vergangenen Jahre gespielt.

Mehr in Kürze.