Martin Scorsese liebt neuen Fantasy-Horror, der 2024 leider total untergegangen ist: Ihr könnt das Meisterwerk direkt bei Amazon Prime schauen

Der geniale A24-Film I Saw the TV Glow hatte hierzulande keinen Kinostart. Mittlerweile könnt ihr das Meisterwerk streamen, das kürzlich noch von Martin Scorsese gelobt wurde.

Das Kinojahr 2024 hatte wieder viele Höhepunkte wie Dune: Part Two, Challengers - Rivalen und Anora zu bieten. Ein großartiger Film bekam in Deutschland jedoch gar keine Chance. I Saw the TV Glow, Jane Schoenbruns wilder Mix aus Coming-of-Age, Fantasy- und Horror-Elementen, hatte hierzulande keinen offiziellen Kinostart. Dadurch dürfte der Streifen an vielen Filmfans komplett vorbeigegangen sein.

Jetzt hat Meisterregisseur Martin Scorsese I Saw the TV Glow nochmal großes Lob ausgesprochen. Zum Glück könnt ihr das Highlight mittlerweile auch selbst ganz einfach schauen.

Martin Scorsese feiert Fantasy-Horror, der in Deutschland nicht ins Kino kam

Der Regisseur von Werken wie GoodFellas und The Wolf of Wall Street äußert sich immer wieder positiv zu neuen Produktionen. Neben lobenden Worten für Pearl und Midsommar hat Scorsese gegenüber der Associated Press kürzlich auch I Saw the TV Glow von Jane Schoenbrun seinen Segen gegeben:

Es gab einen Film, der mir sehr gut gefallen hat und den ich vor zwei Wochen gesehen habe: I Saw the TV Glow. Er war wirklich emotional und psychologisch kraftvoll und sehr bewegend. Er baut sich in gewisser Weise in einem auf.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu I Saw the TV Glow:

I Saw the TV Glow - Trailer (Deutsch) HD

In Jane Schoenbruns Film freunden sich die Teenies Owen (Justice Smith) und Maddy (Brigette Lundy-Paine) in den 90ern an, weil sie beide die schräge Fernsehserie The Pink Opaque lieben. Ein Mystery-Fantasy-Abenteuer, in dem zwei junge Frauen mit übernatürlichen Kräften gegen das Böse kämpfen. Schon bald zieht die Serie beide so in ihren Bann, dass sich Realität und Fiktion zu einem berauschenden Mindfuck vermischen.

Ich kann mich Scorseses Lob nur anschließen und euch I Saw the TV Glow stark ans Herz legen. Diese liebevolle, detaillierte Hommage an die 90er ist nicht einfach plumpe Retro-Nostalgie. Stattdessen hat Jane Schoenbrun eine völlig eigene, originelle Mythologie geschaffen. Darin wachsen Identitätswirren, jugendliche Gefühle und verstörende Obsessionen zu einem Tornado an berauschenden und verstörenden Eindrücken heran.

Gleichzeitig ist der Film eine extrem persönliche Transgender-Allegorie, mit der das Gefühl, fremd im eigenen Körper zu sein und das eigene Geschlecht überwinden zu wollen, ebenso intim wie herzzerreißend transportiert wird.

Wo streamt I Saw the TV Glow?

In einer Streaming-Flat gibt's den Film zurzeit noch nirgends. Bei Anbietern wie Amazon Prime * könnt ihr I Saw the TV Glow dafür seit kurzem leihen oder kaufen. Bisher ist es die einzige Möglichkeit, den Streifen ohne deutschen Kinostart überhaupt sehen zu können.

