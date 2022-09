Meisterregisseur Martin Scorsese feiert neuen Horrorfilm: "So verunsichert, dass ich nicht einschlafen konnte"

Mit den Horrorfilmen X und Pearl erlebt Ti West gerade ein neues Karrierehoch. Den Ritterschlag gibt es jetzt von Meisterregisseur Martin Scorsese, der nur lobende Worte für Wests Werk findet.

Anfang des Jahres startete X bei uns in den Kinos. Ti Wests erster Horrorfilm in knapp zehn Jahren wurde sowohl von der Kritik als auch dem Publikum gefeiert. Das kürzlich in den USA veröffentlichte Prequel Pearl erntet noch mehr Lob. Meisterregisseur Martin Scorsese hat es sogar um den Schlaf gebracht.

Das passiert nicht alle Tage, dass Scorsese dermaßen begeistert von einem neuen Kinofilm spricht. Wie Slashfilm festhält, ist der Regisseur Feuer und Flamme für Wests jüngstes Werk. Besonders angetan zeigt er sich von der "reinen, unverfälschten Liebe für das Kino", die den energiegeladenen Pearl antreibt.

Martin Scorsese schwärmt für Ti Wests Horrorfilm Pearl

Scorsese vergleicht den Film mit einem Melodram aus den 1950er Jahre und spricht ihm im gleichen Atemzug zutiefst verstörende Eigenschaften zu. Pearl spielt mit dem Publikum, rammt ihm ein Messer in die Brust und beginnt, dieses zu drehen. "Ich war begeistert, dann verstört und dann so verunsichert, dass ich nicht einschlafen konnte."

Hier könnt ihr den Trailer zu Pearl schauen:

Pearl - Trailer (English) HD

Pearl war für Scorsese offenbar eine Achterbahn der Gefühle. "Ich konnte nicht wegsehen", wird der Filmemacher zitiert. Die gute Nachricht ist: Das Grauen ist noch lange nicht zu Ende. Erst vor wenigen Tagen wurde enthüllt, dass West für einen weiteren Film ins X-Universum zurückkehrt. Mit MaXXXine baut er es zur Trilogie aus.

Alle drei Teile werden von Mia Goth angeführt, die in den vergangenen Jahren vor allem in Nebenrollen beeindruckte. Zu sehen war sie u.a. in Suspiria, High Life und Emma. Nun tritt sie mehr und mehr in den Vordergrund und führt ihre eigenen (Horror-)Filme an. X und Pearl sind zwei wichtige Marksteine in ihrer beachtlichen Karriere.

Einen deutschen Kinostart hat Pearl noch nicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr euch X schon angeschaut?