Marvel-Chef kündigt riesige Änderung für Spider-Man 4 an – aber alle werden sie verstehen

Bisher war Jon Watts für alle drei Teile der Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland als Regisseur verantwortlich. Beim geplanten vierten Teil wird das wohl nicht mehr der Fall sein.

Die neuen Spider-Man-Filme mit Tom Holland waren für Marvel ein riesiger Erfolg. Vor allem No Way Home wurde dank Multiversum-Star-Power der alten Spideys Tobey Maguire und Andrew Garfield zu einem Mega-Hit, der knapp 2 Milliarden Dollar weltweit einspielen konnte.

Was die bisherige Spider-Man-Trilogie vereint hat, war ihr Regisseur. Jon Watts inszenierte alle Filme und erwies sich dadurch als Fachmann für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Doch wie sieht es beim geplanten vierten Spider-Man-Film im MCU aus?

MCU-Chef Kevin Feige kündigt an, dass Jon Watts wohl als Spider-Man 4-Regisseur ersetzt wird

Spider-Man 4 wurde bis jetzt noch nicht mal offiziell als fest geplanter Marvel-Blockbuster angekündigt. Trotzdem scheinen die Pläne dazu im Hintergrund schon auf Hochtouren zu laufen. Bei der aktuellen Pressetour zu Deadpool & Wolverine wurde MCU-Chef Kevin Feige im Cinema Blend -Interview deswegen auch nach der Beteiligung des Spidey-Stammregisseurs gefragt.

Seine Antwort fällt aber anders aus, als viele Fans vielleicht denken:

Wir lieben Jon. Jon hat für uns drei der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten gedreht. Er hat jetzt viel zu tun. Wir werden uns also wahrscheinlich nach jemand anderem umsehen, weil er beschäftigt ist.

Anstelle von Marvel tritt Watts bald als Star Wars-Regisseur in Erscheinung. Für die kommende Skeleton Crew-Serie inszeniert er mehrere Episoden. Ein neues Filmprojekt von ihm steht auch schon in den Startlöchern. Für Apple hat Watts den unterhaltsamen Thriller Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen gedreht. Der Film kommt am 19. September 2024 ins Kino.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Wolfs von Jon Watts schauen:

Wolfs - Trailer (Deutsch) HD

Zuletzt gab es Spekulationen darüber, ob die Bad Boys 3- und 4-Macher Bilall Fallah und Adil El Arbi als Spider-Man 4-Regie-Duo verpflichtet werden könnten. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es aber noch nicht.

Wann soll Spider-Man 4 im Kino starten?

Da der Film noch gar nicht richtig angekündigt wurde, ist auch noch kein Kino-Startdatum für Spider-Man 4 bekannt. Vor 2026 ist ein Release des Marvel-Blockbusters sehr unwahrscheinlich.