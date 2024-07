Marvel-Chef schmuggelte für Hugh Jackman verbotene Comics ans Set – der Regisseur durfte es nicht mitbekommen

Ein X-Men-Regisseur verbot Wolverine-Darsteller Hugh Jackman, beim Dreh Comics zu lesen. Also überredete er Marvel-Chef Kevin Feige, für ihn zum Schmuggler zu werden.

Es gibt wohl keinen Kniff am X-Men-Set, den Hugh Jackman nicht kennt. Das ist zumindest nach fast 24 Jahren als Wolverine zu erwarten. Aber als er 2000 zum ersten Mal den Superhelden mit Metallklauen spielte, hatte er unter einer skurrilen Regel von Regisseur Bryan Singer zu leiden.

X-Men-Regisseur verbot Hugh Jackman die Comics, aber ein Marvel-Boss half ihm

Gegenüber der New York Times erzählte Jackman kürzlich vom Dreh des ersten X-Men-Films. Seinen Aussagen zufolge brachte ihm der heutige Marvel-Boss Kevin Feige damals verbotene Comics mit ans Set.

[Feige] schob mir unter der Hand Comics zu, weil der Regisseur [Bryan Singer] sie nicht am Set wollte. Ich glaube, er hatte Angst, dass die Darsteller:innen sich dann für zweidimensional halten. [Kevin Feige und ich] wurden enge Freunde und ich war sehr glücklich, als seine Karriere durchstartete.

Schaut hier den Trailer zu Deadpool & Wolverine mit Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Feige gilt heute als Mastermind des Marvel Cinematic Universe (MCU) und ist seit über zehn Jahren Produzent aller Superheldenfilme der Marvel Studios. Beim X-Men-Dreh belegte er noch den Posten des Associate Producers, bei dem es sich oft um eine Assistenztätigkeit handelt. Einem Hollywood Reporter -Bericht zufolge sollte er Singer unter Kontrolle bringen.

Wann kehrt Hugh Jackman mit Deadpool & Wolverine zurück?

Brian Singers kurioses Verbot konnte beide nicht aufhalten. Während Feige die Geschicke des MCU lenkt, wird Jackman nach seinem eigentlich letzten X-Men-Auftritt in Kürze wieder als Marvel-Held zurückkehren: Deadpool & Wolverine erscheint am 24. Juli 2024 im Kino.

