Mindestens 7 Deadpool-Varianten in Deadpool & Wolverine: Alle Cameos von Lady Deadpool bis zum fliegenden Zombie-Kopf

Deadpool & Wolverine schickt Ryan Reynolds und Hugh Jackman durchs Multiversum des Marvel Cinematic Universe – und zeigt uns mindestens 7 verschiedene Deadpools.

In weniger als zwei Wochen finden mit Deadpool & Wolverine die zwei legendären Marvel-Charaktere für ein erstes gemeinsames MCU-Abenteuer zusammen. Ihre Reise durch das Multiversum wird mit zahlreichen Cameos und Überraschungen auftrumpfen – und der ein oder anderen alternativen Version der beiden Titelhelden.

In den Marvel-Comics sind alternative Varianten von Wade Wilson keine Seltenheit und formierten darin sogar ein eigenes Team namens Deadpool Corps. Genug Vorlagen für abgefahrene Multiversums-Spielereien gibt es zuhauf. Und wie es scheint, wird Deadpool & Wolverine den wahnwitzigsten Comic-Ideen tatsächlich Tribut zollen.



Nachdem uns das Marvel-Multiversum in den letzten Jahren schon vier Doctor Stranges, zahlreiche Lokis und Hunderte Kangs präsentierte, ist jetzt Deadpool an der Reihe. Trailer, offizielles Spielzeug und Setbilder haben schon vor dem Start von Deadpool & Wolverine verraten, dass wir mindestens 7 Varianten von Deadpool (inklusive des Originals) zu sehen bekommen – und nicht alle werden von Ryan Reynolds gespielt. Achtung, Spoiler:

Deadpool Variante 1: Lady Deadpool

Marvel Comics / Disney Lady Deadpool

Eine weibliche Deadpool-Variante namens Wanda Wilson stammt in den Comics von Erde-3010 gehört zu den prominentesten alternativen Versionen des Marvel-Antihelden. Ein Live-Action-Auftritt von Lady Deadpool wurde bereits durch Trailer enthüllt, ist allerdings bis zum Kinostart noch von einem großen Geheimnis umgeben.

Bisher ist nämlich nicht bekannt, wer die Rolle verkörpern wird. Zwei prominente Namen aus der Gerüchteküche sind Reynolds Ehefrau Blake Lively und Taylor Swift, Freundin von Lively und größter Popstar des Planeten.

Deadpool Variante 2: Dogpool

Disney Dogpool

Bilder und Trailer haben bereits eindrücklich bewiesen, dass der haarige Dogpool zum großen Szenendieb und Fanliebling des neuen MCU-Films werden könnte. Auch diese Hunde-Variante Deadpools entspringt den Comics, in denen ein Hund namens Wilson durch die Tierversuche einer Kosmetikfirma zum unverwundbaren Vierbeiner mutierte.

Deadpool Variante 3: Kidpool

Funko / Marvel Comics Kidpool

Wade Wilson von der Erde-10330 ist schon als kleiner Mutantenjunge zu Deadpool geworden und sorgt an der Xavier Orphanage for Troubled Boys für reichlich Ärger. In Deadpool & Wolverine wird er einem Spielzeug-Leak zufolge mit zwei Wasserpistolen bewaffnet auftreten.

Wer ihn verkörpert, ist noch nicht bekannt. Zuvor gab es schon Gerüchte, dass sich hinter der Kidpool-Maske Jungschauspieler Walker Scobell verbergen könnte, der zuvor als junge Version von Ryan Reynolds im Sci-Fi-Film The Adam Project zu sehen war.



Deadpool Variante 4: Headpool

Funko / Marvel Comics Headpool

In den Marvel-Comics ist es Wade Wilson von Erde-2149 nicht so gut ergangen. Hier tobte nämlich ein Zombie-Virus, das Wade in einen Untoten verwandelte, von dem schließlich nur noch ein Kopf übrig blieb. Eine Version des Charakters kann sich sogar dank eines Kopfpropellers fortbewegen.

Deadpool Variante 5: Baby Pool

Ein weiterer Spielzeug-Leak lässt darauf schließen, dass wir auch eine Kleinkind-Variante von Deadpool namens Babypool zu sehen bekommen könnten. Diese Version hat allerdings kein Comic-Vorbild und wäre eine Eigenkreation für den Kinofilm.

Deadpool Variante 6: Ryan Reynolds-Deadpool

Einen richtigen Namen hat diese Variante bisher nicht. Setbilder von den Dreharbeiten enthüllten die Wade Wilson-Variante ohne Narben, die von Ryan Reynolds – mit langen Haaren – selbst verkörpert wird und eine schillernde Plastik-Rüstung trägt.



Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Welche Deadpool-Varianten und womöglich auch alternative Wolverines uns das Multiversum präsentiert, erfahren wir schon in wenigen Tagen. Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den deutschen Kinos.