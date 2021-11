Marvel-Enthüllung: Zwei große MCU-Stars waren noch nie selbst am Filmset

Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn hat verraten, welche beiden MCU-Stars noch nie ein Marvel-Filmset betreten haben. Allzu überraschend ist die Enthüllung aber nicht.

Dank modernster Spezialeffekte ist es für viele Schauspieler:innen gar nicht mehr nötig, die ganze Zeit oder überhaupt am Filmset sein zu müssen. Vor seiner Rückkehr in Guardians of the Galaxy 3 lässt sich zum Beispiel Sylvester Stallone erstmal als CGI-Abbild von sich selbst klonen.

Als Regisseur der Guardians of the Galaxy-Filme im MCU hat James Gunn jetzt nochmal klargestellt, dass zwei seiner Stars noch nie selbst eines der Filmsets betreten haben. Das ist durch ihre Art der Arbeit aber nicht extrem überraschend.

Vin Diesel und Bradley Cooper waren noch nie am MCU-Set

Laut Comic Book wurde James Gunn auf Instagram gefragt, wo Vin Diesel und Bradley Cooper auf dem neusten Cast-Bild wären, das der Regisseur zum Produktionsstart von Guardians of the Galaxy teilte. Darauf antwortete Gunn:

Das Schauspiel und Motion Capturing von Rocket wird immer von Sean Gunn übernommen. Die Stimme wird von Bradley übernommen. Weder Vin noch Bradley waren jemals an einem Guardians-Set.

Extrem überraschend ist diese Enthüllung aber nicht. Da beide Stars teilweise stark in andere Franchises wie Vin Diesel bei Fast & Furious eingespannt sind, beschränkt sich ihre Arbeit fürs MCU auf Studioaufnahmen für die Stimmen von Groot und Rocket Raccoon.

Im Video ranken wir alle Post-Credit-Szenen im MCU:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Marvel Post Credit Scenes | Ranking

Auch wenn sie in der Fortsetzung wieder nicht am Set sein werden, hören wir Vin Diesel und Bradley Cooper dann wieder als Groot und Rocket in Guardians of the Galaxy 3. Bis zum Start müssen sich MCU-Fans aber noch gedulden. Bei uns kommt der Marvel-Blockbuster am 3. Mai 2023 ins Kino.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.