Marvel-Enttäuschung korrigiert: Die bessere Version von Avengers 2 ist jetzt bei Disney+

Avengers: Age of Ultron konnte seinerzeit die Erwartungen der Marvel-Fans nur bedingt erfüllen. Die neuste What If-Folge auf Disney+ zeigt, wie viel besser die Geschichte hätte werden können.

Die Qualität der einzelnen Folgen von What If...? schwankt sehr. Die neue Marvel-Serie auf Disney+, die sich alternative Abenteuer im Marvel Cinematic Universe ausdenkt, präsentierte uns bereits ein sehr berührendes Doctor Strange-Kapitel und die schlimmsten 36 Minuten im ganzen MCU. Die neuste Folge gehört zu den besseren Einträgen der 1. Staffel, die insgesamt neun Episoden umfasst.

Als Leitfrage steht dieses Mal im Raum, was passiert wäre, wenn Bösewicht Ultron gewonnen hätte. Die Grundlage für die neue What If...?-Folge bildet somit Avengers: Age of Ultron. 2015 versammelten sich Marvels Superheld:innen zum zweiten Mal auf der großen Leinwand, um die Welt zu retten. Das Ergebnis konnte jedoch nicht mit dem ersten Avengers-Film mithalten. Besonders Ultrons schwacher Auftritt wurde kritisiert.

Ultron statt Thanos als Oberbösewicht im Marvel-Universum

What If...? schenkt Ultron deutlich mehr Aufmerksamkeit. Hier kann der Schurke sein gesamtes Potential entfalten und nimmt in etwa die Rolle ein, die Thanos in den Kinofilmen hatte: Er wird zur großen Bedrohung, die alle Superheld:innen auf den Plan ruft. Das Ergebnis sorgt für eine der besten Folgen der Serie, wie unser Video-Redakteur Yves in seinem Rückblick auf die alternative Avengers-Geschichte resümiert.

What If...? lässt langsam, aber sicher durchblicken, wohin sich die 1. Staffel bewegt. Bisher haben wir einzelne Folgen gesehen, die über weite Strecken nichts miteinander zu tun hatten. Nun kristallisiert sich heraus, dass die Multiversums-Abenteuer genauso wie die großen MCU-Phasen in einem Event gipfeln. Sogar der von Jeffrey Wright gesprochene Watcher sieht sich gezwungen, in die Ereignisse einzugreifen.

