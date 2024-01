Marvel-Folge, die absolut großartig klingt, wandert für immer in den Giftschrank: "Wie Children of Men mit Spider-Man"

In der animierten Marvel-Serie What If...? werden alternative MCU-Geschichten durchgespielt. Eine besonders düstere Idee für Staffel 2 landet aber wohl für immer im Giftschrank.

Neben den Real-Filmen und -Serien aus dem Marvel Cinematic Universe präsentiert die Animationsserie What If...? bei Disney+ seit 2 Staffeln alternative Geschichten aus dem Superhelden-Universum. Jetzt ist ein aktuelles Interview mit dem Showrunner aufgetaucht, in dem er über eine verworfene Spider-Man-Idee für What If...? spricht. Sie klingt vielversprechend, wird aber wohl für immer verbannt.

Nicht realisierte What If-Story klingt nach finsterstem Spider-Man-Stoff

Mit IGN ist What If...?-Showrunner und -Drehbuchautor A.C. Bradley die verschiedenen Folgen der 2. Staffel durchgegangen. Dabei hat er auch über eine Episode gesprochen, die nicht umgesetzt wurde. Sie klingt nach einer düsteren Spider-Man-Story, die wohl für alle zu hart gewesen wäre:

Es fühlte sich an, als wäre die Welt bereits untergegangen und wir müssten nichts mehr hinzufügen. Und so wurde es zu einer Art Flucht und einem lustigen Befreiungsschlag. Allerdings habe ich eine Episode geschrieben, die für immer in der Schublade verschwindet und die sehr, sehr düster war. Ich nannte es 'Children of Men mit Spider-Man‘.

Bei Children of Men handelt es sich um den wohl besten Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre. Die Handlung spielt in einer hoffnungslosen Zukunft, in der keine Kinder mehr geboren werden. Der Protagonist soll die letzte schwangere Frau auf dem Planeten in Sicherheit bringen.

Alle bisherigen Folgen der animierten Marvel-Serie könnt ihr bei Disney+ im Abo * streamen. Children of Men streamt derzeit zum Beispiel bei Netflix in der Flat.

