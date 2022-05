Marvel-Hammer: Neues Thor 4-Bild enthüllt den bisher besten Blick auf Natalie Portmans Mighty Thor

Marvel enthüllt den bisher besten Blick auf Natalie Portman in Thor 4: Love and Thunder. Gemeinsam mit Chris Hemsworth ist sie auf einem neuen Bild aus der MCU-Fortsetzung zu sehen.

Während aktuell Doctor Strange in the Multiverse of Madness die Leinwände rund um den Globus dominiert, wird bereits der Start des nächsten großen Kinoabenteuers aus dem Marvel Cinematic Universe vorbereitet: Thor 4: Love and Thunder. Ein neues Bild gewährt uns den bisher besten Blick auf Natalie Portmans Jane Foster.

Nachdem Portman den letzten Thor-Film ausgesetzt hat und sich generell im MCU sehr rar gemacht hat, markiert Thor 4: Love and Thunder ihre große Rückkehr. Das Aufregende: Ihre Jane Foster tritt als Mighty Thor in Erscheinung und macht Chris Hemsworths Donnergott Konkurrenz. Auf dem neuen Bild seht ihr die beiden zusammen.

Neues Thor 4-Bild mit Natalie Portman und Chris Hemsworth

Das Bild stammt aus der neusten Ausgabe von Empire . Darin befindet sich auch in Interview mit Regisseur Taika Waititi, der Einblick hinter die Kulissen gewährt und darüber spricht, wie Portmans Figur den Weg zurück ins MCU gefunden hat.

Ich wusste nicht, dass wir die Mighty Thor-Storyline verwenden würden, bis wir anfingen, die Geschichte auszuarbeiten. Als ich [das Drehbuch] schrieb, dachte ich mir: 'Wäre es nicht cool, Jane zurückzubringen?'

Schnell war klar, dass sie Teil des großen Abenteuers werden muss.

Du willst allerdings nicht, dass Natalie zurückkommt und nur die Figur spielt, der mit wissenschaftlichen Geräten herumläuft. Während Thor herumfliegt, bleibt sie auf der Erde zurück, wippt mit dem Fuß und sagt: 'Wann kommt er zurück ?' Das ist langweilig. Du willst, dass sie Teil des Abenteuers ist.

Mit der Verwandlung in Mighty Thor steht nun Portmans bis dato größter MCU-Auftritt bevor. Am 6. Juli 2022 startet der Film in den deutschen Kinos. Wir sind gespannt, wie sich die beiden Thors vertragen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

