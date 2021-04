Marvel-Kollaps nach Avengers 4: Ausgerechnet ein MCU-Bösewicht muss jetzt alles retten

Die nächste große Marvel-Serie kündigt sich mit einem neuen Trailer an. In Loki geht es um die Folgen von Avengers 4: Endgame. Einmal mehr steht das MCU kurz vor dem Kollaps.

In Avengers 4: Endgame wurde zwar Oberbösewicht Thanos besiegt. Doch damit sind lange nicht alle Gefahren aus der Welt geschafft. Während Iron Man, Captain America und Co. für die Rettung des Marvel Cinematic Universe kämpften, hat sich der zwielichtige Loki mit dem Tesserakt aus dem Staub gemacht und damit einiges an Chaos angerichtet.

Neuer Loki-Trailer stellt das MCU auf den Kopf

Das verrät der neue Trailer zu Loki. In der neuen Marvel-Serie, die im Juni auf Disney+ ihre Premiere feiern wird, findet sich der von Tom Hiddlesten verkörperte Schurke in den Händen der Time Variance Authority (kurz TVA) wieder. Jetzt muss er die Fehler berichtigen, die er aufgrund seines unüberlegten Handelns zu verantworten hat.

Die TVA überwacht sämtliche Zeitlinien im MCU und ist gar nicht erfreut, dass Loki diese durch seine Flucht mit dem Tesserakt durcheinandergebracht hat. Mobius M. Mobius (Owen Wilson) begibt sich mit dem Gott des Schabernacks auf eine Reise, um die verschiedenen Zeitlinien zu reparieren. Die große Frage ist: Kann er Loki trauen?

Hier könnt ihr den deutschen Loki-Trailer schauen:

Loki - Trailer 2 (Deutsch) HD

Loki wurde als Bösewicht ins MCU eingeführt. Mit jedem Auftritt veränderte sich jedoch seine Rolle. Thors Halbbruder ist ein Meister der Manipulation und verfolgt stets seine eigenen Ziele. Ob er gerade für die Guten oder für die Bösen kämpft, lässt sich mit einem Blick auf seine ereignisreiche Geschichte schwer einschätzen.

Loki purzelt auf Disney+ durchs Marvel-Multiversum

Das stellt auch Mobius M. Mobius fest. Er ist bestens im Bilde über alle Dinge, die Loki im Lauf seines Lebens angestellt hat. Ausgehend von den abenteuerlichen Bildern des neuen Trailers steht das größte Abenteuer aber erst noch bevor. Loki sieht noch verrückter als WandaVision aus. Und das will einiges heißen.

In WandaVision wurde die Realität verzerrt und gedehnt. In Loki springen wir munter von einer Welt in die andere. Dementsprechend dürfte die Serie als perfekte Vorbereitung für kommende MCU-Filme wie Spider-Man 3 und Doctor Strange 2 fungieren. Denn in diesen wird das Multiversum eine entscheidende Rolle spielen.

Hier könnt ihr den englischen Loki-Trailer schauen:

Loki - Trailer 2 (English) HD

Neben Tom Hiddleston und Owen Wilson gehören Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant zum Cast der von Michael Waldron erdachten Serie. Loki startet am 11. Juni 2021 auf Disney+. Die einzelnen Folgen werden im Wochentakt veröffentlicht.

Podcast: Ist WandaVision besser als die MCU-Filme?

Die Marvel-Serie WandaVision wurde so lang und intensiv diskutiert wie kaum ein anderes Projekt aus dem MCU. In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um die Besonderheiten der Serie.

Was unterscheidet WandaVision von anderen Marvel-Projekten? Wo liegen die Stärken und Schwächen der Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany? Und ist sie vielleicht sogar besser als die Kinofilme aus dem MCU? Das alles erfahrt ihr im Podcast.



Wie gefällt euch der neue Trailer zu Loki mit Tom Hiddleston?