Marvel-Macher schießt gegen DC-Spektakel mit Dwayne Johnson: "Das hat mich echt genervt"

Die nächste MCU-Serie Moon Knight setzt auf ägyptisches Talent vor und hinter der Kamera. Das Gegenteil davon kritisiert der Regisseur am kommenden DC-Blockbuster Black Adam mit Dwayne Johnson.

Schon bald startet mit Moon Knight die spannende neue MCU-Serie bei Disney+, in der Oscar Isaac einen Antihelden mit multipler Persönlichkeitsstörung spielt. Neben diesem abgefahrenen Konzept würdigt die Serie auch die ägyptischen Wurzeln der Comic-Vorlage.

Moon Knight-Regisseur Mohamed Diab, selbst ägyptischer Herkunft, hat jetzt das Fehlen dieses Aspekts an dem kommenden DC-Blockbuster Black Adam mit Dwayne Johnson kritisiert.

MCU-Regisseur wünscht sich mehr Repräsentation für DC-Film mit Dwayne Johnson

Wie Comic Book berichtet, hat der Moon Knight-Regisseur mit dem arabischen Nachrichtenportal Filfan darüber gesprochen, dass er den eindeutigen Bezug zu Ägypten aus den Comics bei der kommenden DC-Verfilmung vermisst:

Ich war echt genervt von DC, dass sie Black Adam in einem fiktiven Land im Nahen Osten spielen lassen, als Vorwand, um Nicht-Ägypter zu besetzen, obwohl es offensichtlich als Ägypten gedacht war. Repräsentationsmöglichkeiten sollten nicht verschwendet werden…

Schaut hier noch einen Trailer zur neuen MCU-Serie Moon Knight:

Moon Knight - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mohamed Diab fügt aber noch hinzu, dass es kein komplett eindeutiger Fehler sei, da der kommende Black Adam-Film auf einem Teil der Comics basiert, in dem Ägypten nicht explizit genannt wird. Trotzdem sei es eindeutig, um welches Land es sich handelt.

Der Moon Knight-Regisseur hat diesen Aspekt bei der kommenden MCU-Serie extra berücksichtigt:

Ich wollte die ägyptischen Talente so gut wie möglich präsentieren. Jede Kultur sollte durch ihre Menschen repräsentiert werden, also habe ich Schauspieler, einen Cutter, einen Kostümbildner, einen künstlerischen Leiter und einen Komponisten engagiert, die alle Ägypter sind.

Wann starten die MCU-Serie Moon Knight und der DC-Blockbuster Black Adam?

Die 20 besten Serienstarts im März: Von Halo bis Moon Knight

Die neue Marvel-Serie Moon Knight startet am. Der DC-Blockbuster Black Adam mit Dwayne Johnson kommt am 20. Oktober bei uns in die Kinos.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von der DC-Kritik des Moon Knight-Regisseurs?