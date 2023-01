Marvel-Meilenstein: Black Panther 2 erreicht, woran alle anderen MCU-Filme gescheitert sind

Marvel-Darsteller:innen schauen bei großen Preisverleihungen oft in die Röhre. Jetzt hat ein Black Panther 2-Star für seine MCU-Leistung einen Golden Globe gewonnen.

Das MCU ist eines der beliebtesten und erfolgreichsten Leinwanduniversen aller Zeiten. Dennoch gehen Marvel-Stars bei großen Preisverleihungen häufig leer aus. Black Panther: Wakanda Forever hat diesen Bann jetzt durchbrochen. Die erste MCU-Schauspielerin hat für ihre Darstellung einen Golden Globe erhalten.

Black Panther 2-Star legt neue Marvel-Messlatte fürs MCU

Dabei handelt es sich um Angela Bassett, die im Film Wakandas Herrscherin Ramonda spielt. Bassett setzte sich beim Rennen um die beste Nebendarstellerin unter anderem gegen Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) und Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) durch.

Damit triumphiert Black Panther, wo das MCU bisher versagt hat. Schließlich ist das Marvel-Leinwanduniversum an sich kein Unbekannter bei großen Awards. Etliche Filme wurden bereits für Oscars und Golden Globes nominiert, manche nahmen in der Vergangenheit auch Preise mit nach Hause. Aber nie für eine schauspielerische Performance.

Bassetts Erfolg könnte die Diskussion um MCU-Schauspieler:innen in eine neue Richtung stoßen. Erst kürzlich sorgte Quentin Tarantino mit seiner Meinung für Aufruhr, dass es sich bei Marvel-Darsteller:innen nicht um Filmstars handele. Womöglich regen ihn die Golden Globes zum Nachdenken an.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Angela Bassetts Golden Globe-Gewinn?