Marvel-Meisterwerk statt EM im TV: Der Superhelden-Blockbuster packt bis zur letzten Sekunde (und das seit 20 Jahren)

Die EM dürfte am Dienstagabend einmal mehr das TV-Programm dominieren. Wenn ihr auf der Suche nach einer packenden Blockbuster-Alternative seid, haben wir genau den richtigen Tipp für euch.

Keine Lust auf Achtelfinale? Wir haben das TV-Programm nach Filmen durchforstet, die ihr heute Abend zur Primetime anstelle der EM schauen könnt. Fündig geworden sind wir bei NITRO. Dort läuft nämlich ein actiongeladener Marvel-Überflieger, der erst vor wenigen Tagen ein großes Jubiläum feierte: Spider-Man 2 von Sam Raimi.

Am 30. Juni 2004 startete Spider-Man 2 in den US-amerikanischen Kinos und trat einen unglaublichen Siegeszug an. Nicht nur spielte der Film knapp 800 Millionen US-Dollar ein. 20 Jahre später ist deutlicher denn je: Raimi hat ein Meisterwerk des Blockbuster-Kinos und den womöglich besten Superheldenfilm überhaupt geschaffen.

Marvel statt EM: Spider-Man 2 zeigt mehr als eindrucksvoll, wie gut Superheldenfilme wirklich sein können

Genauso schnörkellos wie die Gestaltung des Titels setzt Spider-Man 2 die Geschichte des Vorgängers fort. In einer Zeit, in der Superheld:innen durch das Multiversum reisen und abgefahrene Crossover erleben, mag das auf den ersten Blick langweilig wirken. Diese Bodenständigkeit ist jedoch eine große Stärke von Raimis Spidey-Filmen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man 2 schauen:

Bevor es um überlebensgroße Bedrohungen in New York geht, gilt es, die Gefühle der Figuren zu erforschen. Raimi interessiert sich für Peter Parkers (Tobey Maguire) Zweifel, seine Sehnsüchte und seine Ängste. Die Figurenentwicklung muss sich niemals dem Spektakel unterordnen. Im Gegenteil: Es befeuert dieses auch noch.

Eben bewegten wir uns durch eine Coming-of-Age-Geschichte, da finden wir uns plötzlich in einem großen Melodram mit herzzerreißender Liebesgeschichte wieder, ehe eine die meisterhaft inszenierte Action in Staunen versetzt. Mitreißend ist das alles aber nur, weil wir genau wissen, was für jede einzelne Figur auf dem Spiel steht.

Spider-Man 2 sollte jedem Blockbuster ein Vorbild sein. Allein der Kampf zwischen Spidey und Doc Ock (Alfred Molina) auf dem Dach einer U-Bahn, die unkontrolliert durch die Häuserschluchten von New York rast, ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie gut sich die verschiedenen Elemente in einer mitreißenden Sequenz vereinen lassen.

EM-Alternative: Wann läuft Spider-Man 2 im TV?

Als Kontrastprogramm zur EM könnt ihr Spider-Man 2 heute Abend am 2. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf NITRO schauen. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix und WOW im Abo tun. Darüber hinaus steht Spider-Man 2 bei Amazon und Co. in diversen Kauf- und Leihversionen als Stream zur Verfügung.