Marvel-Psychopath in voller Pracht: Neue Venom 2-Bilder zeigen grausamen Bösewicht in knalligem Rot

Der erste Venom 2-Trailer hat den Bösewicht Carnage noch ziemlich verhüllt. Jetzt gibt es neue Bilder von einer Promo-Statue, die den Psychopathen im perfekten Licht präsentieren.

Im Oktober kehrt Tom Hardy als vom Alien-Symbionten geplagter Antiheld ins Kino zurück. In Venom 2 prallt er auf einen psychopathischen Serienmörder, der ebenfalls von einem Symbionten fremdgesteuert und dadurch noch wahnsinniger wird.

Venom auf 4K-Blu-ray Zum Deal Für Marvel-Fans

Der erste Trailer zu Venom 2 hat den neuen Bösewicht Cletus Kasady aka Carnage (Woody Harrelson) noch ein wenig versteckt bzw. in schwachem Licht verhüllt. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die den bisher besten Blick auf den neuen Marvel-Antagonisten bieten.

Carnage präsentiert sich als Statue auf Venom 2-Bildern in voller Pracht

Nach dem ersten Eindruck aus dem Trailer zu Venom 2 sind laut Collider neue Bilder aus China im Netz gelandet, die Promo-Statuen zu dem kommenden Blockbuster vor IMAX-Kinos zeigen.

Schaut hier noch den ersten Trailer zu Venom 2 auf Deutsch:

Venom 2 - Trailer (Deutsch) HD

Neben Tom Hardys pechschwarzer Hauptfigur ist dadurch auch zum ersten Mal Bösewicht Carnage in voller Pracht mit ekligen Stacheln und in knalligem Rot zu sehen. Aber schaut euch die Fotos am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einer speziellen App können vor den Statuen auch 360 Grad-Videoaufnahmen gemacht werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Venom 2 entfesselt grausamen Serienmörder gegen Tom Hardy

Der von Woody Harrelson gespielte Cletus Kasady ist in den Marvel Comics ein wahnsinniger Psychopath und Serienmörder. Nachdem seine Mutter von seinem Vater ermordet wurde, wuchs er als Kind im Waisenhaus auf. Hier wurde bereits festgestellt, dass mit dem kleinen Cletus etwas nicht stimmt.

Mit den Jahren entwickelte er dann seine Mordlust, wobei er ein Mädchen vor den Bus stößt, das nicht mit ihm ausgehen wollte, und sein Waisenhaus niederbrennt. Als erwachsener Serienmörder wird er schließlich inhaftiert, doch bei einem Besuch von Eddie Brock landet ein Baby des Alien-Symbionten in Kasadys Zelle und verbindet sich mit ihm.

© Sony Carnage in Venom 2

Durch die Verbindung zwischen Cletus Kasady und dem Symbionten entsteht schließlich die Kreatur Carnage, die noch mörderischer und irrer als ihr menschlicher Wirt ist. Tom Hardys Eddie Brock bekommt es in Venom 2 also mit einem extrem grausamen, durchgeknallten Bösewicht zu tun!

Bei uns startet Venom 2 am 21. Oktober 2021 im Kino.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Carnage als Bösewicht in Venom 2?