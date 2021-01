Marvel's Avengers: Warum sieht Thanos wie ein schrumpliges Gummibärchen aus?

Am Ende von Marvel's Avengers sehen wir im MCU zum ersten Mal Thanos. Aber warum sieht der Endgame-Bösewicht so aus wie ein überlagertes Gummibärchen?

In Marvel's The Avengers aus dem Jahr 2012 treffen wir zum ersten Mal den Titanen Thanos, der in Infinity War und Endgame die Superheldenwelt ins Chaos stürzen würde.

Dass dieser Schurken-Plan gar nicht so ausgereift war, zeigt allerdings das Aussehen des Bösewichts. In Avengers 1 lernen wir nicht den tragischen Titanen kennen. Vielmehr sieht dieser Thanos aus wie ein überlagertes Gummibärchen. Sowas würde selbst die Walking Dead-Crew bei einem Supply Run links liegen lassen.

Warum sich Thanos von der Abspannszene in Avengers bis hin zu Endgame so stark verwandelt hat, erfahrt ihr hier. Heute Abend zeigt nämlich ProSieben das erste Kino-Abenteuer der Rächer ab 20:15 Uhr.

Thanos feierte als schrumpliges Gummibärchen in Avengers Premiere

In der Abspannszene von Marvel's Avengers sitzt Thanos auf seinem Space-Thron und wird vom Anführer der Chitauri über die gescheiterte Invasion der Erde informiert. Der heimliche Drahtzieher der Attacke grinst in die Kamera.

Dabei erinnert er an Samstagmorgen-Cartoons aus den 90ern. Ist das noch ein Titan oder schon ein Gargoyle?

© Disney Thanos in Avengers

Immerhin: Thanos sieht nicht aus wie eine dieser quadratischen Wassermelonen aus Japan. Im Gegensatz zu seinen Comic-Pendants:

© Marvel Comics Thanos

Sowohl sein Grinsen also auch sein karikaturartiges Gesicht rufen die gezeichneten Wurzeln der Figur in Erinnerung. Dieser Thanos soll in kürzester Zeit großen Endruck schinden. Und das merken wir seinen leuchtenden Augen, Zähnen, der bunten Haut und dem schrumplig monströsen Gesicht an.



Thanos wurde anders als bei den anderen Avengers-Filmen "erschaffen"

Zwar wurde Thanos' Existenz schon länger im MCU angedeutet. Seinen Auftritt in Avengers verdanken wir jedoch Joss Whedon. Für den Regisseur, der auch das Drehbuch des Films grundlegend überarbeitet hatte, war der Titan der "mächtigste und faszinierendste Marvel-Bösewicht" (/Film , 2012). Deshalb entschied er sich für ihn.

Langfristige Pläne mit dem Marvel-Schurken hatte Whedon damals jedoch nicht. Deswegen wurde für den ersten Avengers-Film kein großer Star in der Thanos-Rolle besetzt.

So unterscheidet sich Thanos aus Marvel's Avengers von späteren Versionen:

Nicht Josh Brolin spielt Thanos, sondern Damion Poitier.

Poitier trug Kostüm, Make-up und Prothesen, während Brolin per Motion Capture und CGI zum Bösewicht wurde.

Sowohl in der Struktur des Gesichts als auch der leuchtenden Hautfarbe unterscheidet sich dieser Thanos von Brolins Version.

So verwandelte sich der Marvel-Bösewicht über die Jahre

Zwei Jahre nach dem Kinostart von Marvel's Avengers wurde Josh Brolin als Thanos gecastet. In Guardians of the Galaxy war er erstmals in der Rolle zu sehen.

© Disney Thanos in Guardians of the Galaxy

Nicht wenige Fans erwarteten einen größeren Auftritt des Titanen im zweiten Avengers-Film, Age of Ultron (2015). Allerdings gingen sie bis auf eine weitere Abspannszene leer aus.

Thanos wurde planlos im MCU eingesetzt

Joss Whedon hat selbst zugegeben, dass er nicht wusste, was er mit mit der Figur anstellen sollte. In einem Interview mit IGN 2018 sagte er in Bezug auf Age of Ultron:



Ehrlich gesagt, habe ich Thanos irgendwie hängen lassen. Ich liebe Thanos. Ich liebe seine apokalyptische Vision, seine Liebesaffäre mit dem Tod. Ich liebe seine Macht. Aber ich verstehe sie nicht wirklich. Er hatte viel Macht und war cool in den Comics. Also dachte ich, 'Thanos ist der ultimative Marvel-Bösewicht!' Und dann dachte ich, 'ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit Thanos anfangen soll.'

© Disney Thanos in Age of Ultron

Hätte Whedon konkretere Vorstellungen von Thanos' Platz im MCU gehabt, hätte der Titan also schon vor dem dritten Avengers-Film eine größere Rolle spielen können. Sein Aussehen hätte sich dann wohl schon früher gefestigt.

Thanos näherte sich immer mehr Josh Brolins Äußerem an

Stattdessen verabschiedete sich Whedon von Avengers. Die Russo-Brüder übernahmen und 2018, sechs Jahre nach seinem Kinodebüt, trat Thanos in Avengers: Infinity War ins Scheinwerferlicht.

Mit jedem Auftritt von Thanos wurden die cartoonesken Züge seines Designs zurückgeschraubt. So schrumpfen im Lauf der Zeit Kinn, Nase und Wangenknochen. Die Hautfarbe verliert an Sättigung und die Augenpartie erscheint spätestens in Infinity War nicht mehr außerirdisch, sondern menschlich.

© Disney Thanos in Infinity War

Je stärker Thanos' Rolle in der Infinity Saga wächst, desto mehr nähert sich sein Äußeres dem von Schauspieler Josh Brolin an.

Im Avengers-Doppel Infinity War und Endgame kommt das Design Brolins Darbietung des tragischen Bösewichts entgegen. Aus dem Alien-Megalomanen, der auf einem Thron durchs All saust, wird ein menschenähnlicher Titan, der eine schreckliche Bürde zu tragen glaubt.

© Disney Thanos in Endgame

In Avemgers: Endgame gibt es zwar nochmal Unterschiede zwischen dem jüngeren und dem älteren Thanos. Im Wesentlichen bleibt er aber gleich.

Aus dem angestaubten Gummibärchen wurde ein ernstzunehmender Kino-Titan - der ein bisschen so aussieht wie ein lila Skittle, das sein ganzes Leben in einer Sofa-Ritze verbracht hat.

Welcher Look von Thanos aus den Avengers-Filmen gefällt euch am besten?