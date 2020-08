Marvel-Sauerei bestätigt: Wolverine hat in Magnetos Helm gepinkelt

Das ist ganz mieser Stil: In einem Marvel-Comic pullert X-Men-Held Wolverine in den berühmten Helm seines Gefährten Magneto. Sehen wir die Szene irgendwann im MCU?

Vermisst ihr die X-Men-Filme? Ja, ich auch. Vor über einem Jahr beschloss X-Men: Dark Phoenix das Universum, das mit dem Finale weniger graziös als vielmehr stotternd zum Stillstand kam. New Mutants startet in drei Wochen, ist aber kein X-Men-Film mehr - lest hier mehr dazu.

Die Mutanten-Comics von Marvel laufen aber natürlich weiter (und die X-Men werden auch früher oder später im MCU auftreten). In einem der neuesten Bände kam es vor kurzem zu Urin-Unruhen. Wolverine, der in den Comics auch kein Kind von Traurigkeit ist, pinkelte in den ehrwürdigen Helm seines Kollegen Magneto. Der Pinkel-Eklat zieht sich über zwei Ausgaben von "Wolverine".

Im Marvel-Comic: So kommt es zu dem Urin-Streich von Wolverine

Denn der Mutant bereitete seinen Streich akribisch vor. Er macht den sonst so kontrollierten Magneto betrunken, bis der vertrauensselig wird und Wolverine sogar seine Freundschaft anbietet - und wegpennt. Auf diesen Moment hatte Wolverine gewartet.

© Marvel Die Einleitung des Pinkelstreichs

Er stibitzt den womöglich berühmtesten Helm der Marvel-Welt und was danach kommt, blieb zunächst der Fantasie der Leserinnen überlassen. Rich Johnston von Bleeding Cool ahnte jedoch schon früh, was passiert sein musste und welches schmutzige Spiel Wolverine abzog. Die Gerüchte über den Pissstreich machten deshalb schon länger die Runde. Die neue Ausgabe "Wolverine 4" bestätigt jetzt alle Vermutungen.

Hier wird die Wolverine Pinkel-Rache aufgelöst

© Marvel Hier entdeckt Magneto die Sauerei

Schaut nur in das Gesicht von Magneto, hier zerbricht das gerade erst gefasste Vertrauen in den Weggefährten. Die zarte Blüte einer jungen Männerfreundschaft verwelkt. War es das wirklich wert, Wolverine? Helden wie Aquaman, die es bei der Erleichterung deutlich schwerer haben, finden auch Lösungen, die ihre Freunde nicht in Mitleidenschaft ziehen.

Womöglich baut das MCU diese kleine Episode irgendwann in einen der Filme ein, wenn ein neuer Wolverine nach Hugh Jackman gefunden ist. Die Fans werden sich mit Sicherheit daran erinnern.

