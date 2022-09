Marvel-Serie mit Game of Thrones-Star Emilia Clarke: Erster Trailer zu Secret Invasion bringt Nick Fury zurück

In der Secret Invasion-Serie für Disney+ muss Nick Fury gegen die Skrulls aus Captain Marvel antreten. Der erste Trailer zeigt auch Game of Thrones-Star Emilia Clarke.

In Captain Marvel wurden im MCU zum ersten Mal die Skrulls eingeführt. Die Alien-Spezies zeichnet sich besonders durch die Fähigkeit aus, die eigene Gestalt zu verändern und so auch menschliche Tarnungen anzunehmen.

Nach der Post-Credit-Szene in Spider-Man: Far From Home, in der Nick Fury (Samuel L. Jackson) an Bord eines Skrull-Raumschiffs zu sehen war, kehrt er 2023 in einer eigenen Serie im Kampf gegen die Aliens zurück. Bei uns könnt ihr den ersten, auf der D23 Expo enthüllten Trailer zu Secret Invasion schauen. Mit an Bord ist auch Game of Thrones-Star Emilia Clarke.

Schaut hier den ersten Secret Invasion-Trailer:

Secret Invasion - Trailer 1 (Englisch)

Secret Invasion-Serie sieht nach düsterer Marvel-Unterhaltung aus

Die neue Disney+-Serie basiert auf der gleichnamigen Geschichte aus den Marvel Comics, in der die Skrulls als Menschen getarnt die Erde infiltrieren. Dabei liegt es vor allem an Nick Fury, diesen Angriff zu verhindern.

Neben dem Avengers-Gründer kehrt auch Ben Mendelsohn als Skrull-Charakter Talos aus Captain Marvel zurück. Auch wenn es noch nicht offiziell ist und sie im Trailer nur eine kurze Szene hat, soll Emilia Clarke als Veranke zu sehen sein. In den Comics ist die Figur die Königin der Skrulls.

Der erste Trailer zu Secret Invasion liefert düstere erste Eindrücke und verspricht packende Action im Stil von Captain America 2: The Return of the First Avenger. 2023 soll die MCU-Serie bei Disney+ erscheinen.

