Marvel-Star enthüllt Farbe von Superhelden-Penis - und MCU-Fans drehen ab

Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie Marvel-Helden untenrum aussehen, seid ihr hier richtig. Der Darsteller des Avengers Vision teilt interessante Details.

Niemand von uns hat danach gefragt, aber jetzt ist das Wissen in dieser Welt und wir müssen es irgendwie nutzen: Der Penis des Marvel-Helden Vision ist lila. Lila wie Kühe auf dem Land, lila wie die Wolken, die Marteria berappt. Lila wie die Krokusse, die im März wieder blühen werden.

Warum sind Fakten zu Visions Penis gerade überhaupt wichtig? Der Avenger ist eine von zwei Hauptfiguren in der ersten Marvel-Serie für Disney+, WandaVision. In einer verdrehten Parallelwelt erleben wir den Alltag des Super-Paares Wanda und Vision. Wanda ist in der Serie schwanger. Vision kann Kinder zeugen.

Tolle Superkraft: Marvel-Held Vision kann seinen Penis beliebig verdichten

Vision ist einer der mächtigsten Marvelhelden, der sonst kaum auf biologische, physikalische oder gar urologische Gesetze hört. Er ist eine fluide Melange aus künstlichen Intelligenzen, falls das hilft.

Der erste Trailer zu WandaVision macht neugierig

WandaVision - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dort, wo viele Fans nur eine Art USB-Stick vermuteten, befinden sich aber ganz normale Fortpflanzungsorgane. Naja, "normal". Wenn Vision-Darsteller Paul Bettany im Interview erklärt, sein Held könne die "Dichte seines Penis" verändern", dann meint er damit nicht nur erhöhten Blutfluss.

Eine der vielen Superkräfte Visions besteht darin, Gliedmaßen spontan und extrem zu beschweren, also ihr Gewebe zu verdichten. In einer Avengers 2-Szene hält er auf diese Art den schnellen Quicksilver mit seiner plötzlich bleischweren Hand fest. Diese eher mittelpraktische Fähigkeit kann er auf Körperteile unterhalb der Gürtellinie übertragen, was Paul Bettany ebenfalls als wichtig genug erachtete, um es uns mitzuteilen.

So reagieren die Marvel-Fans auf die harten Penis-Fakten

Die Untenrum-Erkenntnisse schlagen im Internet ein wie eine Bombe. Sagen wir es so, Marvel-Fans sind seit diesem Jahr geübt in der Verwertung von Avengers-Penissen. (via Comic Book )

Groß, wenn wahr. Buchstäblich.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MCU-Fans: Wir brauchen neue Filme und Serien

Paul Bettany: Visions Penis ist lila und kann seine Dichte verändern

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wanda, wenn sie Visions lila Penis sieht, der seine Dichte verändern kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hört zu, ich mag es, dass das MCU Vision einem größeren Publikum zuführt. Aber ich werden es nie verzeihen, dass sie sie Menschen denken lassen, Vision sei lila. Er ist eindeutig rot.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Fan spricht ein Problem an, dass ich ebenfalls hatte bei der farblichen Einordnung. Ich bin mir sicher, auch dafür gibt es eine gute biologische Erklärung.

