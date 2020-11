6 Marvel-Filme in einem: WandaVision setzt neue Maßstäbe im MCU

Ein großer Einblick hinter die Kulissen von WandaVision hat viele neue Infos zur kommenden MCU-Serie enthüllt. Durch den wilden Stil dürfte die Marvel-Serie bei Disney+ neue Maßstäbe setzen.

Mit WandaVision wartet die wahrscheinlich einzige Marvel-Veröffentlichung in diesem Jahr noch auf uns. Beim Streamingdienst Disney+ soll die Serie das MCU komplett auf den Kopf stellen und gleichzeitig eine Brücke zum kommenden Kinofilm Doctor Strange 2 schlagen.

Neben ersten spannenden Infos und einem abgefahrenen Trailer ist jetzt ein großer Set-Bericht von Entertainment Weekly zu WandaVision erschienen, der interessante Einblicke hinter die Kulissen bietet. Vor allem die Beschreibungen zum Stil der Marvel-Serie machen die Wartezeit jetzt noch unerträglicher.

WandaVision wird ein Liebesbrief ans Goldene Zeitalter des Fernsehens

In dem Bericht schwärmt Vision-Darsteller Paul Bettany vom Dreh zu WandaVision, der das ganzen Team offenbar in einen euphorischen Rausch versetzt hat:

Am Ende waren wir alle so high davon, dass wir die Serie weiter am Laufen halten wollten. Vielleicht könnten wir damit auf Tour gehen oder sowas. WandaVision on Ice.

Doch was löst bei den Dreharbeiten zu der kommenden Marvel-Serie solche begeisterten Gefühle aus? Wahrscheinlich liegt es am außergewöhnlichen Stil, von dem wir uns im ersten Trailer zu WandaVision schon einen Eindruck machen konnten:

Schon im Vorfeld war bekannt, dass Teile der MCU-Serie wie eine skurrile Sitcom im 50er-Jahre-Stil inszeniert sind. Im Verlauf der insgesamt sechs Folgen sollen allerdings dann auch noch Scheinwelten ins Spiel kommen, die das Konzept der Serie kräftig durchwirbeln.

Im Bericht von Entertainment wird dieser Ansatz noch ein bisschen genauer beschrieben. Laut WandaVision-Chefautor Jac Schaeffer ist die Disney+-Produktion ein Liebesbrief an das Goldene Zeitalter des Fernsehens:

Wir zollen Tribut und ehren all diese unglaublichen Serien und Menschen, die vor uns kamen, [aber] wir versuchen auch, Neuland zu betreten.

Dabei wird sich WandaVision auch an den verschiedenen Epochen des Fernsehens orientieren. Die erste Folge wird in Schwarz-Weiß an klassische Serien der 50er-Jahre angelehnt sein. Auch an die typischen kultigen Familien-Sitcoms der 90er soll WandaVision dann noch erinnern.

Um das passende Gefühl der alten Zeit auch am Set von WandaVision aufkommen zu lassen, wurden Teile der Disney+-Serie in der berühmten Blondie Street auf der Warner Bros. Ranch in Burbank gedreht. Hier sind zum Beispiel US-Klassiker wie Die Partridge Familie und Verliebt in eine Hexe gefilmt worden.

WandaVision wird wie sechs Marvel-Filme in einem

Trotz der vielen Sitcom- und Serien-Elemente soll sich WandaVision aber wie eine echte MCU-Produktion anfühlen. Die ausführende Produzentin Mary Livanos schwärmt im Bericht von Entertainment Weekly darüber, im Serienformat lange Geschichten erzählen zu können:

Es ist wirklich unglaublich, eine lange Geschichte so erzählen zu können, wie es die Comics getan haben. In gewisser Hinsicht handelt es sich bei [einer TV-Serie] um eine Comic-Erzählung mit mehreren Ausgaben, die wir von der Marvel-Entwicklungsseite aus völlig verstehen.

Die Schauspielerin Teyonah Parris, die in WandaVision eine erwachsene Version der jüngeren Monica Rambeau aus Captain Marvel verkörpert, beschreibt die Disney+-Serie noch vielversprechender:



Ich dachte mir: 'Oh, ich dachte wir machen eine kleine Serie.' Aber nein, es sind sechs Marvel-Filme verpackt in das, was sie als Sitcom präsentieren.

Auch wenn dieses Jahr kein neuer Marvel-Blockbuster ins Kino kommen sollte, dürfte WandaVision für MCU-Fans also eine gelungene Entschädigung sein. Wann die Serie bei Disney+ startet, ist immer noch nicht genau bekannt. Wir bleiben aber weiterhin optimistisch und glauben, dass sie noch 2020 startet.

Was versprecht ihr euch von WandaVision?