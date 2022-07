Marvel-Streit vor Thor 4: Warum Natalie Portman 9 Jahre nicht im MCU auftrat

Natalie Portman kehrt als Jane Foster spektakulär in Thor 4 zurück. Aber wo waren die Schauspielerin und ihre Figur die ganzen 9 Jahre zuvor? Es soll hinter den Kulissen geknallt haben.

Es folgen Spoiler zu Thor 4: In Thor 4 sehen wir seit dieser Woche die Vollendung des größten MCU-Coups der letzten Jahre: Natalie Portman kehrt als Jane Foster an die Seite von Chris Hemsworth zurück. Dass die Marvel-Figur doch einen MCU-Abschied bekommt, ist keineswegs so selbstverständlich, wie der Taika Waititi-Blockbuster uns glauben lassen will.

Seit Thor 2, also 9 Jahre lang, drehte Natalie Portman keine neue Szenen für das MCU. Ihr Blitzmoment in Avengers 4 besteht aus Archiv-Material. Jane Foster wurde mehr oder weniger aus dem MCU geschrieben. Wir gehen kurz darauf ein, wie Thor 4: Love and Thunder ihre Abwesenheit erklärt und beschreiben dann, was hinter den Kulissen passierte.

So erklärt Thor 4 die Abwesenheit von Jane Foster in Thor 3

Ganz einfach: Thor und Jane haben Schluss gemacht. Jane entwickelte sich zu einer erfolgreichen Wissenschaftlerin und Autorin. Thor bekämpfte mit den Avengers das Böse. Das Power-Couple lebte sich irgendwann auseinander. Im Film erfahren wir, dass Thor die Trennung nie ganz verkraftet hat. Er und Jane treffen sich nach Jahren in New Asgard wieder, wo Jane mithilfe des alten Mjölnir-Hammers ihre Krebserkrankung (vermeintlich) in Zaum hält.

Vor Thor 4: Natalie Portman und das MCU trennten sich im Streit

Es ging schon mit dem ersten Thor-Sequel Anfang des letzten Jahrzehnts los. Einer Beteiligung an Thor 2: The Dark Kingdom soll die überaus gefragte Schauspielerin überhaupt nur zugestimmt haben, weil Patty Jenkins für den Regie-Posten verpflichtet wurde . Für die Gelegenheit, den ersten Marvel-Blockbuster unter kreativer Leitung einer Frau zu drehen, verschob Portman eine geplante Auszeit.

2011 jedoch zerbrach das Engagement zwischen Patty Jenkins und Marvel und Alan Taylor drehte Thor 2. Portman soll außer sich gewesen sein, als sie von der Entscheidung erfuhr, die auch von Patty Jenkins ausging. Sie drehte den Film aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und machte Dienst nach Vorschrift.

Danach verschwindet Jane Foster mit einem harten Bruch aus dem MCU. Die ganze Angelegenheit ist einer der größten Fehlschläge in der sonst so makellosen MCU-Historie, den wir hier ausführlicher analysieren.

Jane Fosters MCU-Abgang: Die offizielle Begründung von Marvel und Natalie Portman

© Marvel Natalie Portman als Jane Foster

Was nach dem Streit genau passierte, ist nicht überliefert. Der Abgang Portmans riss jedoch ein Loch in die auf Kontinuität bedachte Reihe. Das Marvel-Universum erwähnte Jane Foster häufig genug, um ihr Fehlen nicht vollkommen seltsam wirken zu lassen. Spätestens vor Thor 3: Tag der Entscheidung geriet diese Strategie aber an ihre Grenzen. Die zweite Hauptfigur neben Thor sollte nicht mehr dabei sein?

Der MCU-Chef Kevin Feige schob eine zweifelhafte Erklärung vor. Es scheiterte angeblich am Weltraum-Setting. Natalie Portman übernimmt das Statement übrigens nahezu wortgleich bei ihrer Rückkehr auf der Comic-Con.

Sie sind auf mich zugekommen. Offensichtlich war ich aufgrund der Orte, an denen er spielt, kein Teil von Thor 3. Er spielte nicht auf der Erde, auf der sich meine Figur befindet.

Als hätte es im MCU nicht schon verrücktere Dinge gegeben als Physikerinnen im Weltraum.

Dass sich Marvel und Natalie Portman wieder zusammenrauften, liegt an Taika Waititi, der der die Rolle von Jane neu interpretieren wollte . Und an Natalie Portmans Kindern. Die Schauspielerin sei in einer Phase in ihrem Leben, in der sie ihre Kinder beeindrucken wolle. Zum Beispiel als weibliche Thor.

So ging letztlich geht alles gut aus und das MCU brachte seine größte Liebesgeschichte zu einem angemessenen Ende.

