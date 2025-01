Marvel-Traum zerstört: MCU-Serie bekommt trotz großen Erfolgs keine 2. Staffel und Fans hätten es ahnen können

Wer als MCU-Fan auf eine 2. Staffel von Agatha All Along gehofft hat, wird enttäuscht. Showrunnerin Jac Schaeffer erteilte weiteren Folgen der Marvel-Serie eine Absage.

Das MCU kehrt den Hexen den Rücken. Zumindest mit Blick auf Agatha All Along: Die Marvel-Serie über Agatha (Kathryn Hahn) und ihre Hexentruppe soll keine 2. Staffel bekommen. So gibt Lilia-Darstellerin Patti LuPone zumindest Showrunnerin Jac Schaeffer wieder.

"Keine zweiten Staffeln": Marvel-Macherin erteilt neuen Agatha All Along-Folgen Absage

The Wrap zitiert LuPones Worte aus der Podcast-Reihe Andy Cohen Live . Dort enthüllt sie, wie Schaeffer ihr das Schicksal ihrer Figur verriet und dabei auch gleich bekräftigte, dass keine 2. Staffel geplant sei:

Sie kam in meinen Trailer und meinte: 'Patti, ich bin nur kurz vorbeigekommen, um dir zu sagen, dass Lilia sterben wird.' Und ich antwortete: "Aber ich wollte eine 2. Staffel", woraufhin Schaeffer nur entgegnete: 'Ich drehe keine zweiten Staffeln.'

LuPone fährt fort:

'[Die Produzenten] wollten auch eine 2. Staffel WandaVision und ich nicht. Man müsste einfach zu viel schreiben', [sagte Schaeffer]. Sie macht also nur Einzelprojekte und ich hoffe, dass ich eines Tages wieder mit ihr arbeiten kann. Sie ist zauberhaft.

Schaut euch hier den Trailer zu Agatha All Along an:

Agatha All Along - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dass Agatha All Along als Serie keine Zukunft hat, mag für manche Fans ein Schock sein. Das Hexen-Abenteuer stand bei Zuschauer:innen und der Kritik hoch im Kurs, wie etwa Rotten Tomatoes zeigt. Gleichzeitig war es aber laut Forbes eine der am wenigsten gesehenen MCU-Serien überhaupt. Eine Fortsetzung um des Erfolges willen hat also keine zwingende Notwendigkeit.

Im Übrigen plante Schaeffer Agatha All Along ohnehin als abgeschlossene Miniserie und als Mittelteil einer Trilogie mit WandaVision und Vision. Zwischenzeitlich gab es zwar Hoffnungsschimmer für alle, die auf neue Folgen mit Hahns fieser Magierin warteten. Aber die Zeichen standen seit Beginn der Produktion nicht gut für eine Entwicklung über mehrere Staffeln.

Sehen wir Kathryn Hahn als Agatha jemals wieder?

Selbst wenn Schaeffer Agatha All Along in die Mottenkiste steckt, werden ihre Protagonist:innen wohl noch weitere Auftritte in anderen Serien feiern. So war Agatha bereits in What If...? zu sehen. Und auch für Vision könnte sie vor die Kamera treten. Mit der Serie um den gleichnamigen Marvel-Helden (Paul Bettany) rechnen wir im Laufe des Jahres 2026.

