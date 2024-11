Gefeierte Marvel-Serie könnte doch fortgesetzt werden: Neuer Hinweis auf Agatha All Along Staffel 2 lässt Fans ausrasten

Eigentlich sollte nach Staffel 1 mit Agatha All Along Schluss sein. Neue Hinweise deuten jedoch auf eine Fortsetzung hin – und die Fans sind aus dem Häuschen.

Das große Finale von Agatha All Along hat uns pünktlich zu Halloween erreicht und das Ende des Hexenweges mit der von Kathryn Hahn gespielten Titelheldin beschritten – zumindest vorerst. Denn neueste Entwicklungen deuten womöglich eine überraschende Fortsetzung für den ursprünglich als Miniserie geplanten Marvel-Hit an. Und fragt man die Fans, ist diese Entscheidung ohnehin längst überfällig.

Agatha All Along Staffel 2: Wird der Marvel-Hit doch noch fortgesetzt?

Wie Variety berichtet, haben Marvel und Disney+ die beliebte Fantasy-Serie für die kommende Award-Season rund um die Golden Globes, Emmys und Co. eingereicht. So erwartbar diese Entwicklung ist, lässt ein Detail jedoch hellhörig werden. Denn die Serie wird nicht etwa in der Kategorie Beste limitierte Serie bzw. Beste Miniserie antreten, sondern in der Kategorie Comedy-Serie.

Damit tritt Agatha All Along gegen Titel wie The Bear, Hacks und Abbott Elementary an. Was all diese Serien gemeinsam haben: Sie zählen bereits mehrere Staffeln zu ihrem Repertoire. Dass Agatha All Along weitere Staffeln erhält, wird durch die Kategorisierung also einmal mehr befeuert.

So durfte bzw. musste auch der ursprünglich als Miniserie geplante Disney+ Hit Shogun in diesem Jahr bei den Emmys in der Drama-Kategorie antreten, nachdem eine zweite Staffel vom Streamer bestätigt wurde. Denn das Regelwerk der Television Academy für Miniserien besagt:

Das Programm muss eine komplette, nicht-wiederkehrende Geschichte erzählen und darf keine Storylines und Figuren in weiteren Staffeln fortsetzen.

Kathryn Hahns Figur Agatha Harkness trat zwar bereits in der Marvel-Serie WandaVision auf, was Agatha All Along zu einer indirekten Fortsetzung dieser Serie macht. Serien wie Echo, in der etwa Alaqua Cox aus Hawkeye auftauchte, sowie The Book of Boba Fett, die als Spin-off zu The Mandalorian entwickelt wurde, durften jedoch als Miniserien bei den Emmys antreten.

Agatha All Along-Fans feiern Chance auf Staffel 2 der Fantasy-Serie

Die Fans sind jedenfalls jetzt schon mehr als bereit für neue Folgen von Agatha All Along. So schreibt ein:e Agatha-Anhänger:in auf X (ehemals Twitter), dass sie sich vor Aufregung gleich übergeben werde: "Wir bekommen Staffel 2 von Agatha All Along, es passiert, ich kann nicht glauben, dass der Wahnsinn hier diesmal nicht nur Einbildung war, ich übergebe mich gleich".

Ein weiterer Fan feiert seine Vorfreude mit einem Zitat der Marvel-Hexe: "Agatha All Along kommt vielleicht für Staffel 2 zurück ... ich habe nicht eine Sekunde an uns gezweifelt".

Ein anderer Fan bringt ihre Gefühle dagegen mit einem passenden Meme zum Ausdruck.

Noch ein:e X-User:in hat in Agatha All Along nach dem Kategoriewechsel just ihre liebste neue Comedy-Serie gefunden, wenn das bedeute, dass Staffel 2 in trockenen Tüchern sei:

Ob Agatha All Along für die Television Academy als Fortsetzung zu WandaVision gewertet wird und daher als Miniserie ausgeschlossen wird, oder tatsächlich neue Abenteuer von (Geister-)Agatha und Billy aka Wiccan (Joe Locke) auf uns warten, haben Marvel und Disney+ bisher noch nicht bestätigt.

