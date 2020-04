Marvel-Überraschung: Heute läuft der beste MCU-Film im TV

RTL ändert spontan sein Programm und bringt heute den besten Marvel-Film Guardians of the Galaxy. Erfahrt hier alles zur Ausstrahlung und warum sich der Film lohnt.

RTL zeigt heute um 20.15 Uhr Guardians of the Galaxy. Wenn ihr in eurer Fernsehzeitung blättert, werdet ihr den Film nicht finden, denn es handelt sich hier um eine spontane Verschiebung des Senders. Normalerweise würde RTL in diesem Zeitraum die Ranking-Show "Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" zeigen. So tritt der Marvel-Reißer gegen ProSiebens Erfolgsformat The Masked Singer an.

Bester MCU-Film: Darum lohnt sich Guardians of the Galaxy

Bei Moviepilot rangiert der erste Film der Chaostruppe auf Platz 1 der besten Marvel- und MCU-Filme.

17.193 Moviepiloten haben Guardians of the Galaxy bewertet.

Er kommt auf einen Schnitt von 8.1

Das reicht sogar für Platz 3 der besten Superheldenfilme. Nur die DC-Filme Joker (8.1) und The Dark Knight (8.3) können mithalten.

Starke 4,5 Sterne: Die FILMSTARTS-Kritik

Vor etwas weniger als 6 Jahren startete das mit Popkulturreferenzen, Musik und Situationskomik aufgeladene Space-Abenteuer in den Kinos. Mitten im Sommer 2014 wurde es zum Überraschungserfolg, der die Vormachtstellung des MCU im Franchise-Kino zementierte.

Die Guardians of the Galaxy übertreffen sogar Iron Man

Aus den Guardians hätte ein ähnliches Fiasko wie einst Green Lantern werden können, mit seinen bunten, abstrakten Computer-Welten und den eher unbekannten Figuren.

Stattdessen sorgte James Gunns lockere Space-Opera für die bis dato erfolgreichste Origins-Story im MCU. Teil 1 spielte mit seinen 773 Millionen US-Dollar deutlich mehr ein als die ersten Filme von Iron Man, Thor und Captain America. Selbst den, ebenfalls überraschenden, Erfolg von Captain America 2 aus dem Frühjahr desselben Jahres stellten die Helden mit Anführer Chris Pratt als Star Lord in den Schatten.

Figurentod steht fest: Wer stirbt in Guardians of the Galaxy 3?

Thanos und mehr: Die Bedeutung der Guardians fürs MCU

Die dysfunktionalen Außenseiter Groot, Gamora, Rocket Raccoon, Star Lord und Drax wurden schlagartig zu Publikumslieblingen. Der Erfolg zeigte, dass die MCU-Formel selbst - oder gerade - bei sperrigen, abseitigen Stoffen greift.

Der Trailer zu Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy - Trailer (Deutsch) HD

Außerdem schlagen die Guardians in Phase 2 der Infinity Saga eine wichtige Brücke in die Wirkungskreise des zerstörerischen Despoten Thanos, Ziehvater von Gamaro, der in Infinity War und Endgame sämtliche MCU-Helden zusammenführt.

Alle Filme bis 2022: Das ist der komplette MCU-Plan

Guardians of the Galaxy 2 und 3: So geht es weiter

Die direkte Fortsetzung zum Abenteuer existiert bereits seit 2016. Ein dritter, womöglich abschließender Teil ist ebenfalls geplant. Die Beschränkungen durch das Corona-Virus haben den MCU-Plan deutlich durcheinander gewirbelt. Nun ist mit einem Start von Teil 3 im Herbst 2022 zu rechnen.

