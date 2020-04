Nach Avengers 4: Thanos-Star will zu Marvel zurück - aber in anderer Rolle

Im Marvel-Filmuniversum war Josh Brolin zuletzt als Thanos und Cable zu sehen. Die Deadpool 2-Figur will der Schauspieler am liebsten früher als später nochmal spielen.

Viele MCU-Fans würden Josh Brolin ohne sein CGI-Aussehen womöglich gar nicht erkennen. In Filmen wie Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame spielte der Darsteller die Rolle von Oberbösewicht Thanos, für die Brolin stark verändert wurde. Daneben war Brolin aber auch schon Teil eines anderen Franchise des Marvel-Filmuniversums.

In Deadpool 2 spielte er die Rolle von Cable, der in dem Blockbuster eine interessante Entwicklung zwischen Bösewicht und Antiheld hinlegt. Die Figur hat es Brolin offenbar angetan.

Josh Brolin will Cable nach Deadpool 2 unbedingt wieder spielen

Die neuen Infos über Josh Brolin stammen von dem Comic-Autor Rob Liefeld, der unter anderem für die X-Force-Comics verantwortlich ist und Cable als Figur miterschaffen hat. Im Video-Gespräch mit Comic Book sprach Liefeld über den aktuellen Wunsch des Cable-Darstellers:

Ich werde deinen Zuschauern etwas verraten... Josh will Cable lieber früher als später wieder spielen. Die Vorstellung löst ein Kribbeln bei ihm aus. Er hat es geliebt, Cable zu sein. Er hat mir gesagt, er versteht, wie beliebt seine Rolle als Thanos ist, aber darin sieht er nicht komplett wie Josh Brolin aus.

Josh Brolins Wunsch kann durchaus schon bald in Erfüllung gehen. Vor wenigen Monaten bestätigte Hauptdarsteller Ryan Reynolds, dass die Arbeiten an Deadpool 3 bereits begonnen haben sollen. In der Fortsetzung dürfte es dann auch für Cable wieder einen Platz geben.

Durch die Übernahme des Studios 20th Century Fox durch Disney wird die Zukunft von Deadpool aber generell nochmal spannender. Auch wenn das Franchise weiterhin sein härteres R-Rating behalten soll, sind künftig auch Überschneidungen mit dem familienfreundlicheren MCU theoretisch für den frechen Antihelden möglich.

Einen Starttermin für Deadpool 3 mit oder ohne Josh Brolin als Cable gibt es zurzeit noch nicht.

Wollt ihr Josh Brolin auch gerne nochmal als Cable sehen?