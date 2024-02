Marvel verkündet neues Superhelden-Team: Auf dem ersten Fantastic Four-Bild verstecken sich 2 Details, die ihr übersehen habt

Marvel hat die größten Stars des neuen Fantastic Four-Films enthüllt. In der Ankündigung gibt es zwei Einzelheiten, die selbst große MCU-Fans nicht bemerkt haben werden.

Vielleicht werden Marvel-Fans die Anvengers irgendwann nur noch als schwache Erinnerung wahrnehmen. Zumindest, wenn ihnen das Superhelden-Team der Fantastic Four bald den Rang abläuft. Kürzlich hat Marvel die Star-Besetzung seines kommenden Kino-Blockbusters Fantastic Four bekannt gegeben, die unter anderem Pedro Pascal einschließt. Aber neben den Darstellern versteckten sich auch zwei leicht zu übersehende Details im Bild.

Marvel verrät, wann The Fantastic Four spielt

Zum einen haben aufmerksame Fans einen Hinweis darauf gefunden, wann Marvels Superhelden-Epos spielen soll. Auf dem Bild liest Ben Grimm / The Thing (Ebon Moss-Bachrach) eine Zeitschrift, deren Cover verdächtig nach dem Life Magazine aussieht.

Und tatsächlich: Für den vage gehaltenen Umschlag im Bild gibt es ein reales Vorbild, nämlich das Life Magazine vom 13. Dezember 1963, das US-Präsident Lyndon B. Johnson hinter seinem Schreibtisch zeigt. Fantastic Four-Fans gehen daher davon aus, dass auch der Kinofilm in zeitlicher Nähe dieses Datums spielt.

Altgedienter Marvel-Held darf sich zum ersten Mal auf der Leinwand bewegen

Das zweite Detail ist zwar optisch nicht zu übersehen, entfaltet seine Bedeutung aber erst im Zusammenhang. Links neben Ben Grimm serviert ein kleiner Roboter ein Getränk. Dabei handelt es sich um HERBIE (in der Vorlage häufig erklärt als Humanoid Experimental Robot, B-Type, Integrated Electronics). Die Fans sind begeistert.

HERBIE gibt es im Fantastic Four-Universum bereits seit 1978, wie Polygon erklärt. Seitdem war er allerdings nie als Akteur auf der Leinwand zu sehen: Lediglich im Extended Cut von Tim Storys Fantastic Four hat er einen Auftritt in deaktivierter Form. Bald kommt also sein Kino-Einstand. Aber wann?

Wann kommt der neue Fantastic Four-Film ins Kino?

Fantastic Four hat mit seinem Superhelden-Kollegen Thunderbolts die Plätze getauscht und wird am 2. Mai 2025 ins Kino kommen. Zum Marvel-Cast des Films gehört neben Pedro Pascal unter anderem Vanessa Kirby.

