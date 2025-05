Marvel-Verwirrung komplett: Was ist jetzt der richtige Titel von Thunderbolts*?

Seit Monaten fragen sich Fans, was das Sternchen im Titel von Thunderbolts* bedeutet. Nun hat der Film einen neuen Titel erhalten, doch handelt es sich dabei um den richtigen?

Seit letzter Woche läuft Thunderbolts* im Kino und stellt uns ein Superheld:innen-Team vor, wie wir es im Marvel Cinematic Universe noch nicht gesehen haben. Chaotische und moralisch äußerst ambivalente Figuren, die eher aus DCs Suicide Squad stammen könnten, retten die Menschen von New York vor einer großen Bedrohung.

Doch was bedeutet eigentlich das Sternchen im Titel?

Achtung, minimale Spoiler!

Ist The New Avengers der neue Titel von Thunderbolts*?

Wer Thunderbolts* bereits im Kino gesehen hat, weiß die Antwort auf diese Frage. Am Ende wird das Team mehr oder weniger freiwillig zu neuen Avengers ernannt. Mit dem Einsetzen des Abspanns ändert sich damit auch der Titel. Aus Thunderbolts* wird The New Avengers – doch damit ist noch lange nicht Schluss.

Seit dem Wochenende ist zu beobachten, wie zahlreiche Werbematerialien für den Film angepasst werden. Der Thunderbolts*-Schriftzug verschwindet für das Avengers-Branding und stellt Marvel-Fans vor die Frage, was denn nun der richtige Titel ist. Wurde der Film offiziell umbenannt? Oder handelt es sich nur um einen Marketing-Stunt?

Das verlässliche Branchenmagazin Deadline hat seine Fühler ausgestreckt und folgende Einordnung zum Thunderbolts*-Titel in Erfahrung gebracht:

Wie wir seitens Disney vernehmen, hat das Studio Thunderbolts* technisch gesehen nicht umbenannt (das wäre ja verrückt), sondern nur das Sternchen ausbuchstabiert.

Klare Sache: Thunderbolts* heißt weiterhin Thunderbolts*

Es handelt sich also nicht um ein komplettes Rebranding. Der Thunderbolts*-Titel bleibt weiterhin als Haupttitel des Films erhalten. The New Avengers dient als Zusatz und wird in Zukunft nicht alle Einträge bei Disney+ und Co. übernehmen. Für Fans physischer Medien würde sich an diesem Punkt dennoch ein Wendecover anbieten.

Thunderbolts* läuft seit dem 1. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Zum Cast gehören u.a. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Lewis Pullman, Olga Kurylenko und Julia Louis-Dreyfus.