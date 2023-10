Marvel zieht Notbremse bei heißerwartetem Daredevil-Reboot: Dreh auf halber Strecke gestoppt, Autoren und Regisseure entlassen

Die Daredevil-Serie von Marvel steckt in großen Schwierigkeiten. Wie sich herausstellt, wurde das komplette Kreativteam entlassen. Jetzt soll die Produktion neu gestartet werden.

Mit Daredevil: Born Again sollte nächstes Jahr eine neue Daredevil-Serie mit Charlie Cox in der Hauptrolle bei Disney+ starten. Cox spielte den roten Teufel aus Hell's Kitchen bereits in der Netflix-Serie Marvel's Daredevil. Im Zuge von Spider-Man: No Way Home wurde er trotz des Endes der Netflix-Serie offiziell ins Marvel Cinematic Universe überführt.

Letztes Jahr tauchte Cox als Daredevil aka Matt Murdock in der MCU-Serie She-Hulk: Die Anwältin auf. Daran sollte die Geschichte von Daredevil: Born Again anschließen – und zwar mit 18 Episoden. Wie der Hollywood Reporter wurden bisher nicht einmal die Hälfte der Episoden gedreht. Der Grund: Die Produktion wurde gestoppt.

Viele Hollywood-Projekte stehen aktuell aufgrund des Hollywood-Streiks still. Bei Daredevil: Born Again gehen die Probleme jedoch noch weiter. Marvel-Chef Kevin Feige war mit dem bisher gedrehten Material nicht zufrieden und hat die Notbremse gezogen. Der komplette Autorenstab inklusive der Regisseure wurden entlassen.

Jetzt soll die gesamte Produktion neu gestartet werden. Cox bleibt dem Projekt als Hauptdarsteller erhalten. Die kreativen Kräfte hinter den Kulissen werden jedoch ausgewechselt. Nicht nur das: Marvel überarbeitet seine gesamte Herangehensweise im Seriengeschäft und will fortan mehr auf traditionelle Praktiken setzen.

Bisher war es bei den MCU-Serien von Disney+ so, dass ohne klassische Pilot-Phase eine ganze Staffel in Auftrag gegeben wurde. Auch die Position des Showrunners wurde nicht besetzt. Das soll sich ändern: "Wir versuchen, die Marvel-Kultur mit der traditionellen Fernsehkultur zu verbinden", sagt Marvels Streaming-Chef Brad Winderbaum.

Wie das konkret aussieht, ist aktuell noch unklar. Viele der Projekte, die in den letzten Jahren angekündigt wurden, dürften nun aber überarbeitet werden. Das gedrehte Daredevil-Material wird trotzdem verworfen. Laut dem Hollywood Reporter werden einzelnen Szenen auch in der neuen Version der Serie Verwendung finden.