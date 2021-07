Marvels bisher bizarrste MCU-Liebesgeschichte lässt Loki-Fans durchdrehen – aber es gibt gute Erklärungen dafür

Die 4. Loki-Folge war mit Überraschungen gespickt – darunter auch ein ungewöhnliches, angedeutetes Liebesgeständnis. Wir haben erhitzte Fan-Reaktionen und Erklärungen der Macher:innen dazu gesammelt.

Achtung, es folgen Spoiler zu Loki Folge 4: Die aktuelle Folge der MCU-Serie Loki hat eine überraschende Entwicklung nach der anderen präsentiert. Dazu gehörte auch ein kurzer Moment zwischen Loki (Tom Hiddleston) und Sylvia (Sophia Di Martino), in der der Gott des Schabernacks nicht mehr rechtzeitig dazu kommt, seiner Variante ein bedeutendes Geständnis zu machen.

Ja, so wie es aussieht, hat sich Loki in sich selbst verliebt, denn die Szene deutet ein klares Liebesgeständnis des Antihelden an. Natürlich hat dieser Moment das Netz direkt in Aufruhr versetzt und für viele unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Wir haben einige davon gesammelt und weiter unten noch Erklärungen der Loki-Macher:innen für euch.

Bizarrste MCU-Romanze in Loki spaltet die Marvel-Fans

Auf Twitter haben sich viele MCU-Fans und Loki-Zuschauer:innen sehr verwirrt oder verärgert über die angedeutete Loki-Romanze in der Disney+-Serie geäußert:

BITTE NEIN BITTE NEIN BITTE KEIN LOKI UND SYLVIE BITTE NEIN AUCH MOBIUS WURDE DAS HERZ GEBROCHEN BITTE NOCHMAL KEINE LOKI UND SYLVIE-ROMANZE BITTE BITTE NEIN

1) Ich habe es absolut vorhergesagt, dass die Zeithüter nicht echt waren und es eine Art Der Zauberer von Oz-Enthüllung sein würde 2) Ich hoffe, dass die "Romanze" zwischen Sylvie und Loki eine Art Ablenkungsmanöver ist und es nicht wirklich damit weitergeht, weil es seltsam ist

Marvel, warum versuchst du, mir eine Loki-Sylvie-Romanze ins Gesicht zu werfen WTF

Wer auch immer dachte, es wäre eine gute Idee, aus Loki und Sylvie eine Sache zu machen, deine Tage sind gezählt

Ich würde mich absolut in eine Variante von mir selbst verlieben, TUT MIR LEID, ABER ES TUR MIR NICHT LEID

Ich stimme voll und ganz zu, dass es sehr seltsam von der Serie ist, #Sylvie und #Loki zusammen als romantisches Paar anzudeuten, aber man muss zugeben, dass Loki, der in Loki verknallt ist, einfach typisch Loki ist und darüber lässt sich nicht streiten.

Loki-Regisseurin und -Drehbuchautor erklären Loki-Romanze

Wie Comic Book berichtet, haben Loki-Regisseurin Kate Herron und Drehbuchautor Michael Waldron im Interview mit Marvel.com über die Hintergründe der angedeuteten Liebe von Loki zu Sylvie gesprochen. Über die Themen hinter der Romanze erklärte Waldron dazu:

Das war einer der Kernpunkte meines Pitchs [für die Serie], dass es eine Liebesgeschichte geben würde. Wir haben ein bisschen hin und her überlegt, ob wir wirklich wollen, dass sich dieser Typ in eine andere Version von sich selbst verliebt. Ist das zu verrückt? Aber in der Serie geht es für mich letztendlich um Selbstliebe, Selbstreflexion und darum, sich selbst zu vergeben, es fühlte sich einfach richtig an, dass dies Lokis erste echte Liebesgeschichte sein würde.

Schaut hier noch unser Video-Recap zu Loki Folge 4:

Sylvies Vergangenheit & die Wahrheit hinter der TVA und den Time-Keepers | Loki Folge 4 Recap

Loki-Regisseurin Kate Herron fügte noch hinzu:

Wer passt besser zu Loki als er selbst? In der ganzen Serie geht es um Identität. Es geht um ihn, und er ist auf einem ganz anderen Weg, und er ist auf einer anderen Reise. Er sieht Dinge in Sylvie, über die er sagt: 'Oh, ich war dort. Ich weiß was du fühlst.' Aber sie sagt: 'Nun, so fühle ich mich nicht.' Und ich denke, das war das Lustige daran. Sie ist er, aber sie ist nicht er.

Sie haben so unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht. Es war also aus Sicht der Identität interessant, sich damit zu befassen. Es ging nur darum, ihm den Raum zum Atmen zu geben und es auf eine Weise zu erforschen, die sich verdient anfühlt.

